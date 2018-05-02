Испанские полицейские остановили машину Младенович, чтобы сделать фото

Испанские блюстители правопорядка остановили автомобиль французской теннисистки Кристины Младенович в Мадриде. Причина остановки – просьба сфотографироваться.
When the policia🇪🇸asks you to pull over(your driver is freaking out)....and, for an unexpected reason!🙈😂😅— Kristina Mladenovic (@KikiMladenovic) 2 травня 2018 р.
Un placer estar de vuelta Madrid☺️ pic.twitter.com/M5hpaCrmoe
Напомним, в ближайшие выходные стартует квалификация престижного турнира серии Premier Mandatory «Madrid Open». В прошлом году Младенович дошла в Мадриде до финала, где уступила Симоне Халеп.
В основной сетке будут представлены 3 украинки: Элина Свитолина, Леся Цуренко и неожиданно получившая wild card 15-летняя Марта Костюк.
Источник — Twitter
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