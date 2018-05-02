Испанские полицейские остановили машину Младенович, чтобы сделать фото

Вацко

вообще то за 15 минут можно забить или пропустить 3-4 гола....

Що за додік на футбол 2 коментує?

Но время уже на 15 минут меньше

ливер начинает чудить )

Ромке три осталось

Начался фестиваль голов

*после первого матча

все ясно) мне и после матча все было ясно)))