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Испанские полицейские остановили машину Младенович, чтобы сделать фото

Французская теннисистка пользуется популярностью не только у себя на родине

  • 02.05.2018 21:28
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Jimmie48 Photography. Кристина Младенович
© Jimmie48 Photography. Кристина Младенович

Испанские блюстители правопорядка остановили автомобиль французской теннисистки Кристины Младенович в Мадриде. Причина остановки – просьба сфотографироваться.

Напомним, в ближайшие выходные стартует квалификация престижного турнира серии Premier Mandatory «Madrid Open». В прошлом году Младенович дошла в Мадриде до финала, где уступила Симоне Халеп.

В основной сетке будут представлены 3 украинки: Элина Свитолина, Леся Цуренко и неожиданно получившая wild card 15-летняя Марта Костюк.

 

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Источник — Twitter

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