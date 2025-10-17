Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Н. Киченок / Ниномия – Младенович / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
17 октября 2025, 04:47 |
28
0

Н. Киченок / Ниномия – Младенович / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Осаке

17 октября 2025, 04:47 |
28
0
Н. Киченок / Ниномия – Младенович / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE
Instagram. Надежда Киченок

17 октября украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде хардового турнира WTA 250 в Осаке (Япония).

В полуфинале украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) сыграют против второго сеяного тандема Кристина Младенович (Франция) / Тейлор Таунсенд (США). Ориентировочное время начала матча – 07:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в финале поборются либо с Энн Ли и Кэти Макналли, либо с Сторм Хантер и Дезире Кравчик.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Надежда Киченок Макото Ниномия Кристина Младенович Тейлор Таунсенд смотреть онлайн WTA Осака
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
