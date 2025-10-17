Н. Киченок / Ниномия – Младенович / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Осаке
17 октября украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде хардового турнира WTA 250 в Осаке (Япония).
В полуфинале украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) сыграют против второго сеяного тандема Кристина Младенович (Франция) / Тейлор Таунсенд (США). Ориентировочное время начала матча – 07:00 по Киеву.
Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния в финале поборются либо с Энн Ли и Кэти Макналли, либо с Сторм Хантер и Дезире Кравчик.
