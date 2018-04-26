Стало известно время начала матча Свитолина – Гарсия

Завтра, 27 апреля, первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет поединок 1/4 финала на грунтовом Премьере в Штутгарте. Напомним, ее соперницей будет француженка Каролин Гарсия из Франции.



Стало известно расписание на пятницу. Поединок Свитолина – Гарсия стоит вторым запуском на центральном корте, а это значит, что ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву. В первом запуске сыграют Симона Халеп и Коко Вандевей,



Добавим, что украинка и француженка провели между собой 3 встречи, украинка выиграла всего одну, на грунте теннисистки еще не пересекались. В предыдущем круге Гарсия с трудом обыграла 15-летнюю украинку Марту Костюк в 3 сетах.