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Стало известно время начала матча Свитолина – Гарсия

Теннисистки выйдут на корт в пятницу около 16:00 по Киеву

  • 26.04.2018 21:17
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Завтра, 27 апреля, первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет поединок 1/4 финала на грунтовом Премьере в Штутгарте. Напомним, ее соперницей будет француженка Каролин Гарсия из Франции.

Стало известно расписание на пятницу. Поединок Свитолина – Гарсия стоит вторым запуском на центральном корте, а это значит, что ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву. В первом запуске сыграют Симона Халеп и Коко Вандевей,

Добавим, что украинка и француженка провели между собой 3 встречи, украинка выиграла всего одну, на грунте теннисистки еще не пересекались. В предыдущем круге Гарсия с трудом обыграла 15-летнюю украинку Марту Костюк в 3 сетах.

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Источник — Sport.ua

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