Марта Костюк – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 26 апреля, на грунтовом турнире серии Premier в Штутгарте украинская теннисистка Марта Костюк сыграет поединок второго круга против седьмой ракетки мира Каролин Гарсии из Франции.



Матч будет сыгран на первом корте вторым запуском после встречи Плишкова – Кудерметова. Ориентировочное время начала матча – в 15:30 по Киеву.



Букмекеры верят в победу Гарсии – 1,35, но и Костюк полностью не сбрасывают со счетов – 3,5. Для сравнения: коэффициент на победу Кудерметовой в матче с Плишковой больше пяти. Костюк и Гарсия сыграют между собой впервые.



Напомним, в матче первого круга Марта в двух сетах переиграла Антонию Лоттнер из Германии, Каролин оказалась сильнее Марии Шараповой в трехсетовом поединке.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.



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