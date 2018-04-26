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Марта Костюк – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Юная украинская теннисистка второй раз в жизни встретится с теннисисткой из топ-10 рейтинга WTA

  • 26.04.2018 12:27
  • 486 просмотров
  • 1 комментария
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Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Сегодня, 26 апреля, на грунтовом турнире серии Premier в Штутгарте украинская теннисистка Марта Костюк сыграет поединок второго круга против седьмой ракетки мира Каролин Гарсии из Франции.

Матч будет сыгран на первом корте вторым запуском после встречи Плишкова – Кудерметова. Ориентировочное время начала матча – в 15:30 по Киеву.

Букмекеры верят в победу Гарсии – 1,35, но и Костюк полностью не сбрасывают со счетов – 3,5. Для сравнения: коэффициент на победу Кудерметовой в матче с Плишковой больше пяти. Костюк и Гарсия сыграют между собой впервые.

Напомним, в матче первого круга Марта в двух сетах переиграла Антонию Лоттнер из Германии, Каролин оказалась сильнее Марии Шараповой в трехсетовом поединке.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    okrug9
    online
      okrug9, 26.04.2018 12:35
    +2
    Незалежно від результату Марта вже молодець!!!
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