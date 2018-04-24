ГАРСИЯ: «Наконец-то после 7 лет могу сказать, что победила Шарапову»

Французская теннисистка Каролин Гарсия не стала скрывать положительные эмоции от победы над россиянкой Марией Шараповой в первом круге турнира в Штутгарте.

«Это был очень равный матч. Как я и ожидала, борьба шла до самого конца, потому что Мария — настоящий боец. Сегодня я играла агрессивнее и лучше принимала, чем в наших предыдущих матчах. Наконец-то после семи лет я могу сказать, что победила ее.

Мария всегда проводит все розыгрыши на 100%. Это определенно очень важная победа для меня. Иногда тебе надо думать больше, чем обычно, и действовать аккуратнее. Именно это я сегодня и делала в последних геймах», — сказала Гарсия.