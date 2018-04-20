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Сборная Украины побывала на официальном ужине игроков в Монреале

Женская команда готовится к матчевому противостоянию со сборной Канады в рамках Кубка Федерации

  • 20.04.2018 10:14
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Метки
Tennis Canada
© Tennis Canada

В ближайшие выходные женская сборная Украины по теннису проведет поединок плей-офф Второй Мировой группы Кубка Федерации против команды Канады. Матчевая встреча состоится на корте Национального Теннисного Центра в Монреале.

Вчера, 19 апреля, украинская сборная в составе Леси Цуренко, Катерины Бондаренко и Ольги Савчук побывали на традиционном ужине команд.

Также наши девушки не забывают о тренировочном процессе.

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Источник — Tennis Canada

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