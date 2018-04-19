Долгополов - единственный украинец в мужской заявке Ролан Гаррос

Забил гол и отдал 3 голевые передачи вся Украина видела, КАК испугался арендовец, забивши...

Пока что я затаился», – сказал Лебедев. Это отличительная черта руссобоксьоро затаиваться, когда ...

в статье пишут успеет а в заголовке - не успеет

задолбали эти глюки в комментах)

[quote nocomments1221, 19.04.2018 10:02]Россия-то чемпион ОИ, но надо ж тоже учитывать, что от Ка...

Россия-то чемпион ОИ, но надо ж тоже учитывать, что от Канады там играл полнейший хлам, а не кома...

Россия-то чемпион ОИ, но надо ж тоже учитывать, что от Канады там играл полнейший хлам, а не кома...