Долгополов - единственный украинец в мужской заявке Ролан Гаррос

В мужском заявочном списке на Ролан Гаррос присутствует только один украинский теннисист - Александр Долгополов.
Недавно спортсмен был вынужден сняться с турнира в Венгрии из-за травмы, однако к старту Ролан Гаррос 27 мая Долгополов должен восстановиться.
Напомним, в женском турнире будут сразу четыре представительницы Украины - Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.
Турнир пройдет с 27 мая по 10 июня.
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Источник — Sport.ua
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