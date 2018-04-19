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Долгополов - единственный украинец в мужской заявке Ролан Гаррос

Александр Долгополов будет представлять Украину в одиночном разряде турнира

  • 19.04.2018 09:33
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Getty images. Александр Долгополов
© Getty images. Александр Долгополов

В мужском заявочном списке на Ролан Гаррос присутствует только один украинский теннисист - Александр Долгополов.

Недавно спортсмен был вынужден сняться с турнира в Венгрии из-за травмы, однако к старту Ролан Гаррос 27 мая Долгополов должен восстановиться.

Напомним, в женском турнире будут сразу четыре представительницы Украины - Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.

Турнир пройдет с 27 мая по 10 июня.

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Источник — Sport.ua

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