Где смотреть матч Кубка Федерации Канада – Украина

21-22 апреля в Монреале состоится матч прей-офф Мировой группы Кубка Федерации, в котором Канада будет принимать сборную Украины.
Поединок будет показан в прямом эфире на телеканале xSport. Начало трансляций – в 20:00 в субботу, 21 апреля и в 19:00 в воскресенье, 22 апреля.
За сборную Украины в матче против Канады выступят Леся Цуренко, Екатерина Бондаренко и Ольга Савчук. Пропустит поединок первая ракетка Украины Элина Свитолина.
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Источник — Sport.ua
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