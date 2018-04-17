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Где смотреть матч Кубка Федерации Канада – Украина

21-22 апреля Украина проведет выездной матч Кубка Федерации против Канады

  • 17.04.2018 12:35
  • 659 просмотров
  • 1 комментария
Метки
btu.org.ua
© btu.org.ua

21-22 апреля в Монреале состоится матч прей-офф Мировой группы Кубка Федерации, в котором Канада будет принимать сборную Украины.

Поединок будет показан в прямом эфире на телеканале xSport. Начало трансляций – в 20:00 в субботу, 21 апреля и в 19:00 в воскресенье, 22 апреля.

За сборную Украины в матче против Канады выступят Леся Цуренко, Екатерина Бондаренко и Ольга Савчук. Пропустит поединок первая ракетка Украины Элина Свитолина.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vscevfitlibt
    online
      vscevfitlibt, 17.04.2018 21:24
    0
    а смогут ли выиграть вот в чем вопрос
    Ссылка
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