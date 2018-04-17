Где смотреть матч Кубка Федерации Канада – Украина

21-22 апреля в Монреале состоится матч прей-офф Мировой группы Кубка Федерации, в котором Канада будет принимать сборную Украины.

Поединок будет показан в прямом эфире на телеканале xSport. Начало трансляций – в 20:00 в субботу, 21 апреля и в 19:00 в воскресенье, 22 апреля.

За сборную Украины в матче против Канады выступят Леся Цуренко, Екатерина Бондаренко и Ольга Савчук. Пропустит поединок первая ракетка Украины Элина Свитолина.