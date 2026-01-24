Украина. Премьер лига24 января 2026, 09:39 | Обновлено 24 января 2026, 10:01
У футболиста киевского Динамо возникли проблемы в иностранном клубе
Максим Дячук получил травму
24 января 2026, 09:39 | Обновлено 24 января 2026, 10:01
Защитник киевского «Динамо» Максим Дячук, который сейчас выступает на правах аренды за польскую «Лехию», получил травму во время зимних сборов гданьского клуба.
Как сообщает Kanal Sportowy, футболист повредил плечо, из-за чего был вынужден пропустить три товарищеских матча. Дячук сыграл только в первом спарринге, проведя на поле 45 минут. Осенью он был основным центральным защитником «Лехии».
Из-за травмы Дячук точно не поможет команде в ближайших матчах. Сроки возвращения зависят от хода реабилитации.
