У футболиста киевского Динамо возникли проблемы в иностранном клубе

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 января 2026, 09:39 | Обновлено 24 января 2026, 10:01
Максим Дячук получил травму

Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Дячук

Защитник киевского «Динамо» Максим Дячук, который сейчас выступает на правах аренды за польскую «Лехию», получил травму во время зимних сборов гданьского клуба.

Как сообщает Kanal Sportowy, футболист повредил плечо, из-за чего был вынужден пропустить три товарищеских матча. Дячук сыграл только в первом спарринге, проведя на поле 45 минут. Осенью он был основным центральным защитником «Лехии».

Из-за травмы Дячук точно не поможет команде в ближайших матчах. Сроки возвращения зависят от хода реабилитации.

Максим Дячук Динамо Киев Лехия Гданьск травма
Дмитрий Олийченко Источник
