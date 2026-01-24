У футболиста киевского Динамо возникли проблемы в иностранном клубе

Защитник киевского «Динамо» Максим Дячук, который сейчас выступает на правах аренды за польскую «Лехию», получил травму во время зимних сборов гданьского клуба.

Как сообщает Kanal Sportowy, футболист повредил плечо, из-за чего был вынужден пропустить три товарищеских матча. Дячук сыграл только в первом спарринге, проведя на поле 45 минут. Осенью он был основным центральным защитником «Лехии».

Из-за травмы Дячук точно не поможет команде в ближайших матчах. Сроки возвращения зависят от хода реабилитации.