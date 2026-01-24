Президент клуба УПЛ: «Нет смысла держать этих игроков в команде»

Президент СК Полтава Сергей Иващенко рассказал о кадровых решениях клуба. Функционер объяснил, почему простились с ветеранами и пообещал трансферы.

– Недавно СК Полтава распрощалась сразу с шестью игроками. В чем причина столь серьезной чистки? Не связано ли это собственно с расследованием по возможным договорным матчам с участием вашего клуба?

– Попрощались мы только с тремя – Онищенко, Шаповалом и Хахлевым. Еще трое ребят остались в нашем клубе работать. Будут тренировать детей.

Те же, кто ушел, они… Они просто не могли больше быть усилением для нашей команды, при всем к ним уважении, вот и все. Нет смысла держать игроков в команде, которые не могут ей уже ничего дать. Мы уже не во Второй лиге выступаем, и не в Первой, а в УПЛ, где значительно выше требования. Опанасенко, Стрельцов, Ходуля – хорошие, порядочные ребята, но уже не тянут. К ним нет претензий. Просто уже не соответствуют уровню. Никаких закулисных историй нет.

– Даже потеря трех игроков – серьезная пробоина, учитывая, что вы сами сказали о короткой скамье СК Полтава. Стоит ли ожидать трансферов, или резервы из молодежной команды будут подтянуты?

– Трансферы будут! Если не ошибаюсь, сейчас на просмотре уже шесть игроков. С двумя-тремя спустя пару дней, скорее всего, подпишем контракты. Тогда и узнаете, о ком речь пока не скажу, – сказал функционер.

В этом сезоне СК Полтава находится на дне турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 9 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.