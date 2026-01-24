Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент клуба УПЛ: «Нет смысла держать этих игроков в команде»
Украина. Премьер лига
24 января 2026, 09:17 |
1449
0

Президент клуба УПЛ: «Нет смысла держать этих игроков в команде»

Сергей Иващенко рассказал о кадровых решениях СК Полтава

24 января 2026, 09:17 |
1449
0
Президент клуба УПЛ: «Нет смысла держать этих игроков в команде»
СК Полтава. Сергей Иващенко

Президент СК Полтава Сергей Иващенко рассказал о кадровых решениях клуба. Функционер объяснил, почему простились с ветеранами и пообещал трансферы.

– Недавно СК Полтава распрощалась сразу с шестью игроками. В чем причина столь серьезной чистки? Не связано ли это собственно с расследованием по возможным договорным матчам с участием вашего клуба?

– Попрощались мы только с тремя – Онищенко, Шаповалом и Хахлевым. Еще трое ребят остались в нашем клубе работать. Будут тренировать детей.

Те же, кто ушел, они… Они просто не могли больше быть усилением для нашей команды, при всем к ним уважении, вот и все. Нет смысла держать игроков в команде, которые не могут ей уже ничего дать. Мы уже не во Второй лиге выступаем, и не в Первой, а в УПЛ, где значительно выше требования. Опанасенко, Стрельцов, Ходуля – хорошие, порядочные ребята, но уже не тянут. К ним нет претензий. Просто уже не соответствуют уровню. Никаких закулисных историй нет.

– Даже потеря трех игроков – серьезная пробоина, учитывая, что вы сами сказали о короткой скамье СК Полтава. Стоит ли ожидать трансферов, или резервы из молодежной команды будут подтянуты?

– Трансферы будут! Если не ошибаюсь, сейчас на просмотре уже шесть игроков. С двумя-тремя спустя пару дней, скорее всего, подпишем контракты. Тогда и узнаете, о ком речь пока не скажу, – сказал функционер.

В этом сезоне СК Полтава находится на дне турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 9 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.

По теме:
Виктор СКРИПНИК: «Контракт Будковского? Отдаю должное руководству Зари»
Борнмут предложил 28 млн евро за переход известного украинского защитника
Коуч ЛНЗ: «Он боролся за выживание, а теперь говорит, как нужно играть»
трансферы трансферы УПЛ Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Евгений Опанасенко Алексей Хахлев Илья Ходуля
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо по-мужски поговорил с человеком, который ударил его жену
Футбол | 23 января 2026, 13:28 34
Легенда Динамо по-мужски поговорил с человеком, который ударил его жену
Легенда Динамо по-мужски поговорил с человеком, который ударил его жену

Михайличенко – о резонансной истории с избиением сантехника

ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
Футбол | 23 января 2026, 15:13 2
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо

Евгений будет выступать в медиафутбольной команде PROFAN

Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
Футзал | 23.01.2026, 23:42
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
Наставник Челси впервые заговорил о Мудрике: «Это то, что я хочу сделать»
Футбол | 24.01.2026, 10:22
Наставник Челси впервые заговорил о Мудрике: «Это то, что я хочу сделать»
Наставник Челси впервые заговорил о Мудрике: «Это то, что я хочу сделать»
Журналист: «Забарного переиграет любой. Эти двое – преступная группировка»
Футбол | 24.01.2026, 05:02
Журналист: «Забарного переиграет любой. Эти двое – преступная группировка»
Журналист: «Забарного переиграет любой. Эти двое – преступная группировка»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Красивый финал. Британский супертяж договорился о последнем поединке
Красивый финал. Британский супертяж договорился о последнем поединке
22.01.2026, 14:15 7
Бокс
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
23.01.2026, 12:28 19
Другие виды
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
22.01.2026, 12:50 3
Футбол
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
23.01.2026, 07:33 5
Бокс
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
22.01.2026, 09:49 10
Футбол
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
23.01.2026, 08:11 85
Футбол
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
23.01.2026, 11:45 33
Теннис
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
23.01.2026, 10:04 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем