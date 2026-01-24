Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виктор СКРИПНИК: «Контракт Будковского? Отдаю должное руководству Зари»
Украина. Премьер лига
24 января 2026, 10:12
Виктор СКРИПНИК: «Контракт Будковского? Отдаю должное руководству Зари»

Коуч «Зари» рад, что Филипп решил остаться в луганском клубе

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник рассказал, как отреагировал на решение Филиппа Будковского, который в межсезонье продлил контракт с луганским клубом.

– Заря не давала скучать во время отпуска. Для вас было важно сохранить в команде Будковского, когда стало известно о приходе Варлея?

– Мы рады, что Фил остался с нами. Отдаю должное руководству Зори, которое смогло убедить его остаться. Когда капитан продлевает контракт – это сигнал для других ребят, что проект будет двигаться вперед, – сказал Скрипник.

В текущем сезоне Филипп Будковский провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться восемью забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

По теме:
Коуч ЛНЗ: «Он боролся за выживание, а теперь говорит, как нужно играть»
Президент клуба УПЛ: «Нет смысла держать этих игроков в команде»
ОФИЦИАЛЬНО. Главный претендент на выход в УПЛ расторг контракт с форвардом
Виктор Скрипник продление контракта Филипп Будковский Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
odiniznashih
Это хорошая новость.
