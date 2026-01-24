Виктор СКРИПНИК: «Контракт Будковского? Отдаю должное руководству Зари»
Коуч «Зари» рад, что Филипп решил остаться в луганском клубе
Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник рассказал, как отреагировал на решение Филиппа Будковского, который в межсезонье продлил контракт с луганским клубом.
– Заря не давала скучать во время отпуска. Для вас было важно сохранить в команде Будковского, когда стало известно о приходе Варлея?
– Мы рады, что Фил остался с нами. Отдаю должное руководству Зори, которое смогло убедить его остаться. Когда капитан продлевает контракт – это сигнал для других ребят, что проект будет двигаться вперед, – сказал Скрипник.
В текущем сезоне Филипп Будковский провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться восемью забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.
