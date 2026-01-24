Коуч ЛНЗ: «Он боролся за выживание, а теперь говорит, как нужно играть»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев раскритиковал неназванного тренера-легионера, работавшего в Украинской Премьер-лиге.

«Не хочу сейчас называть, есть один тренер-легионер, который в УПЛ боролся всю жизнь за 12-14 места, но сейчас он всем категорично в каждом интервью рассказывает, кто плохой тренер, кто добр, кто как должен играть, как правильно играть, как неправильно.

Это все хорошо, но он всегда сражался за 12-14 места. Сомневаюсь, что он очень многое дал украинскому футболу. Но он позволяет себе, и многое в прессе его интервью. Он позволяет себе говорить: «Это плохой тренер, этого тренера надо убрать из команды».

Я где-то слушал в начале сезона, это касалось и Олега Шандрука, и Кирилла Нестеренко. Шандрук провел хорошую работу в Вересе. С теми футболистами, с теми условиями не так легко добиваться того результата, который он сделал.

Но этот тренер-легионер позволил себе сказать: «Нет, надо делать выводы». Это неправильно, это такие категорические ответы, это неправильные ответы, и опять же это неуважение к тренерам, – сказал Пономарев.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ находится на первой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.