Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан РОТАНЬ: «Очень счастлив, что в Полесье сегодня нет такого игрока»
Украина. Премьер лига
24 января 2026, 19:42 |
1346
0

Руслан РОТАНЬ: «Очень счастлив, что в Полесье сегодня нет такого игрока»

Для тренера главное – дисциплина в клубе

24 января 2026, 19:42 |
1346
0
Руслан РОТАНЬ: «Очень счастлив, что в Полесье сегодня нет такого игрока»
ФК Полісся. Руслан Ротань

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань рассказал, какие футболисты не имеют будущего в команде. По словам наставника, главный критерий – дисциплина и отношение на тренировках.

«Когда мы видим, что игрок не выкладывается, ведет себя пренебрежительно, у такого футболиста мало шансов в нашем коллективе.

Мы не допустим ситуаций, когда кто-то пренебрежительно относится к коллективу. Я счастлив, что в «Полесье» сегодня нет такого игрока. Атмосфера в коллективе, по его словам, контролируемая и дружеская», – отметил Ротань.

По теме:
«Динамо не порадовало мастерством». Эксперт о первых спаррингах клубов УПЛ
Источник: уволен спортивный директор Ворсклы, назначен новый
Сергей РЕБРОВ – о возвращении Гуцуляка, игре Полесья и сборной Украины
Полесье Житомир Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киевское Динамо официально обратилось к Владимиру Бражко
Футбол | 24 января 2026, 04:32 0
Киевское Динамо официально обратилось к Владимиру Бражко
Киевское Динамо официально обратилось к Владимиру Бражко

Клуб поздравил игрока с днем рождения

Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
Футбол | 24 января 2026, 06:22 1
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой

Тренер хочет видеть в команде нового нападающего

Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Футбол | 24.01.2026, 19:20
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
Футбол | 24.01.2026, 05:42
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
Лечче – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 24.01.2026, 21:11
Лечче – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Лечче – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
23.01.2026, 17:08 14
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
23.01.2026, 15:15 6
Теннис
Суркис хотел вернуть легенду Динамо, но этого не произошло из-за алкоголя
Суркис хотел вернуть легенду Динамо, но этого не произошло из-за алкоголя
23.01.2026, 07:54 3
Футбол
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
23.01.2026, 08:11 86
Футбол
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
24.01.2026, 08:26 6
Бокс
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
22.01.2026, 18:41 43
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
23.01.2026, 15:13 3
Футбол
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
23.01.2026, 17:59 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем