Украина. Премьер лига24 января 2026, 19:42 |
Руслан РОТАНЬ: «Очень счастлив, что в Полесье сегодня нет такого игрока»
Для тренера главное – дисциплина в клубе
24 января 2026, 19:42 |
Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань рассказал, какие футболисты не имеют будущего в команде. По словам наставника, главный критерий – дисциплина и отношение на тренировках.
«Когда мы видим, что игрок не выкладывается, ведет себя пренебрежительно, у такого футболиста мало шансов в нашем коллективе.
Мы не допустим ситуаций, когда кто-то пренебрежительно относится к коллективу. Я счастлив, что в «Полесье» сегодня нет такого игрока. Атмосфера в коллективе, по его словам, контролируемая и дружеская», – отметил Ротань.
