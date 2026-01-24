Руслан РОТАНЬ: «Очень счастлив, что в Полесье сегодня нет такого игрока»

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань рассказал, какие футболисты не имеют будущего в команде. По словам наставника, главный критерий – дисциплина и отношение на тренировках.

«Когда мы видим, что игрок не выкладывается, ведет себя пренебрежительно, у такого футболиста мало шансов в нашем коллективе.

Мы не допустим ситуаций, когда кто-то пренебрежительно относится к коллективу. Я счастлив, что в «Полесье» сегодня нет такого игрока. Атмосфера в коллективе, по его словам, контролируемая и дружеская», – отметил Ротань.