Товарищеские матчи 21 января. Две игры провела Заря, спарринги ЛНЗ и Колоса

21 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели три украинские команды, при этом Заря сыграла два поединка.

Луганская Заря уступила клубу Медзь Легница из Польши (2:3), а затем другим составом сыграла вничью с боснийским клубом Сараево (0:0).

Также вничью завершилась игра черкасского ЛНЗ и болгарского ЦСКА София (0:0).

Так же Колос из Ковалевки без голов разошелся миром с Вислой Краков из Польши (0:0).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 21 января 2026

Универсидад Сентраль (Венесуэла) – Пуэрто Кабельо (Венесуэла) – 0:1

Гамба Осака (Япония) – Сёнан (Япония) – 1:1

Рюкю (Япония) – Саппоро (Япония) – 0:3

Раднички 1923 (Сербия) – Насаф Карши (Узбекистан) – 3:2

Медзь Легница (Польша) – Заря (Украина) – 3:2

БВСК-Зугло (Венгрия) – Татабанья (Венгрия) – 3:1

Погонь Щецин II (Польша) – Свит Щецин (Польша) – 0:3

Политехника Яссы (Румыния) – УСВ Яссы (Румыния) – 5:2

Полония Битом (Польша) – Рух (Польша) – 0:4

Опатия (Хорватия) – Радник Биелина (Босния и Герцеговина) – 2:1

Вихрен (Болгария) – ЦСКА София II (Болгария) – 0:2

РФШ (Латвия) – Гробиня (Латвия) – 3:2

Фредерисия (Дания) – Скиве (Дания) – 0:0

Хебар (Болгария) – Своге (Болгария) – 1:2

Хробры Глогув (Польша) – Калиш (Польша) – 2:1

Сегеста (Хорватия) – Дубрава (Хорватия) – 5:0

Висла Краков (Польша) – Колос (Украина) – 0:0

Лудогорец II (Болгария) – Севлиево (Болгария) – 2:1

Сталь Жешув (Польша) – ГКС Погонь (Польша) – 1:1

Смедерево (Сербия) – ФАП (Сербия) – 0:1

Старт Брно (Чехия) – Зноймо (Чехия) – 1:2

Таурас Таураге (Литва) – Джюгас Тельшяй (Литва) – 3:1

Широки Бриег (Босния и Герцеговина) – Сесвете (Хорватия) – 1:2

Берое (Болгария) – Янтра Габрово (Болгария) – 1:1

Дун. Стреда (Словакия) – ОФК Белград (Сербия) – 1:1

Ленчна (Польша) – Р. Жешув (Польша) – 2:2

Локомотив София (Болгария) – Подбрезова (Словакия) – 1:0

Орхус Фремад (Дания) – Млада Болеслав (Чехия) – 2:2

Ботев Пловдив (Болгария) – Дреница (Косово) – 1:0

Добруджа (Болгария) – Дрита (Косово) – 4:1

Женис (Казахстан) – Приштина (Косово) – 0:1

Заря (Украина) – Сараево (Босния и Герцеговина) – 0:0

Кладно (Чехия) – Пршибрам (Чехия) – 2:2

Левски (Болгария) – Заглембе (Польша) – 0:0

Посушье (Босния и Герцеговина) – Солин (Хорватия) – 0:0

Радомле (Словения) – Грацер АК (Австрия) – 1:1

ЦСКА София (Болгария) – ЛНЗ Черкассы (Украина) – 0:0

Явор (Сербия) – Насаф Карши (Узбекистан) – 1:0

Олимпик Зернешть (Румыния) – КСМ Васлуй (Румыния) – 0:2

Приедор (Босния и Герцеговина) – Ядран Декани (Словения) – 1:0

Висла II (Польша) – Подбескидзе (Польша) – 0:1

Плоцк (Польша) – Раднички 1923 (Сербия) – 1:1

Портимоненсе (Португалия) – Даллас (США) – 0:4

Бекешчаба 1912 (Венгрия) – Годмезевашархей (Венгрия) – 7:0

Магдебург II (Германия) – Шенинген (Германия) – 5:2

Фолькермаркт (Австрия) – Аустрия Клагенфурт (ам.) (Австрия) – 3:5

СК Рапид II (Австрия) – Маннсдорф (Австрия) – 2:1

Ксамакс (Швейцария) – Бюль (Швейцария) – 3:1

Любек (Германия) – ЭТСФ Гамбург (Германия) – 4:2

Нойзидль (Австрия) – Оберпуллендорф (Австрия) – 5:0

Альтглиникe (Германия) – ТБ Берлин (Германия) – 3:2

Дорнбирн (Австрия) – Альтах U21 (Австрия) – 6:3

Винер Виктория (Австрия) – Ред Стар Пенцинг (Австрия) – 2:3

Йена (Германия) – Плауэн (Германия) – 3:2

Нью-Йорк Ред Буллс (США) – Сарасота Парадайз (США) – 1:3

Фирст Вена (Am) (Австрия) – Рец (Австрия) – 3:1

Целендорф (Германия) – Маккаби Берлин (Германия) – 4:1

Манхайм (Германия) – Вайнхайм (Германия) – 4:1

Веве (Швейцария) – Сьон II (Швейцария) – 1:1

ЯФ Ювентус (Швейцария) – Шаффхаузен (Швейцария) – 2:3

Комерсиантес Унидос (Перу) – Кахамарка (Перу) – 0:1

