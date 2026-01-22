Товарищеские матчи 21 января. Две игры провела Заря, спарринги ЛНЗ и Колоса
Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов
21 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
В этот день спарринги провели три украинские команды, при этом Заря сыграла два поединка.
Луганская Заря уступила клубу Медзь Легница из Польши (2:3), а затем другим составом сыграла вничью с боснийским клубом Сараево (0:0).
Также вничью завершилась игра черкасского ЛНЗ и болгарского ЦСКА София (0:0).
Так же Колос из Ковалевки без голов разошелся миром с Вислой Краков из Польши (0:0).
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
Товарищеские матчи. 21 января 2026
- Универсидад Сентраль (Венесуэла) – Пуэрто Кабельо (Венесуэла) – 0:1
- Гамба Осака (Япония) – Сёнан (Япония) – 1:1
- Рюкю (Япония) – Саппоро (Япония) – 0:3
- Раднички 1923 (Сербия) – Насаф Карши (Узбекистан) – 3:2
- Медзь Легница (Польша) – Заря (Украина) – 3:2
- БВСК-Зугло (Венгрия) – Татабанья (Венгрия) – 3:1
- Погонь Щецин II (Польша) – Свит Щецин (Польша) – 0:3
- Политехника Яссы (Румыния) – УСВ Яссы (Румыния) – 5:2
- Полония Битом (Польша) – Рух (Польша) – 0:4
- Опатия (Хорватия) – Радник Биелина (Босния и Герцеговина) – 2:1
- Вихрен (Болгария) – ЦСКА София II (Болгария) – 0:2
- РФШ (Латвия) – Гробиня (Латвия) – 3:2
- Фредерисия (Дания) – Скиве (Дания) – 0:0
- Хебар (Болгария) – Своге (Болгария) – 1:2
- Хробры Глогув (Польша) – Калиш (Польша) – 2:1
- Сегеста (Хорватия) – Дубрава (Хорватия) – 5:0
- Висла Краков (Польша) – Колос (Украина) – 0:0
- Лудогорец II (Болгария) – Севлиево (Болгария) – 2:1
- Сталь Жешув (Польша) – ГКС Погонь (Польша) – 1:1
- Смедерево (Сербия) – ФАП (Сербия) – 0:1
- Старт Брно (Чехия) – Зноймо (Чехия) – 1:2
- Таурас Таураге (Литва) – Джюгас Тельшяй (Литва) – 3:1
- Широки Бриег (Босния и Герцеговина) – Сесвете (Хорватия) – 1:2
- Берое (Болгария) – Янтра Габрово (Болгария) – 1:1
- Дун. Стреда (Словакия) – ОФК Белград (Сербия) – 1:1
- Ленчна (Польша) – Р. Жешув (Польша) – 2:2
- Локомотив София (Болгария) – Подбрезова (Словакия) – 1:0
- Орхус Фремад (Дания) – Млада Болеслав (Чехия) – 2:2
- Ботев Пловдив (Болгария) – Дреница (Косово) – 1:0
- Добруджа (Болгария) – Дрита (Косово) – 4:1
- Женис (Казахстан) – Приштина (Косово) – 0:1
- Заря (Украина) – Сараево (Босния и Герцеговина) – 0:0
- Кладно (Чехия) – Пршибрам (Чехия) – 2:2
- Левски (Болгария) – Заглембе (Польша) – 0:0
- Посушье (Босния и Герцеговина) – Солин (Хорватия) – 0:0
- Радомле (Словения) – Грацер АК (Австрия) – 1:1
- ЦСКА София (Болгария) – ЛНЗ Черкассы (Украина) – 0:0
- Явор (Сербия) – Насаф Карши (Узбекистан) – 1:0
- Олимпик Зернешть (Румыния) – КСМ Васлуй (Румыния) – 0:2
- Приедор (Босния и Герцеговина) – Ядран Декани (Словения) – 1:0
- Висла II (Польша) – Подбескидзе (Польша) – 0:1
- Плоцк (Польша) – Раднички 1923 (Сербия) – 1:1
- Портимоненсе (Португалия) – Даллас (США) – 0:4
- Бекешчаба 1912 (Венгрия) – Годмезевашархей (Венгрия) – 7:0
- Магдебург II (Германия) – Шенинген (Германия) – 5:2
- Фолькермаркт (Австрия) – Аустрия Клагенфурт (ам.) (Австрия) – 3:5
- СК Рапид II (Австрия) – Маннсдорф (Австрия) – 2:1
- Ксамакс (Швейцария) – Бюль (Швейцария) – 3:1
- Любек (Германия) – ЭТСФ Гамбург (Германия) – 4:2
- Нойзидль (Австрия) – Оберпуллендорф (Австрия) – 5:0
- Альтглиникe (Германия) – ТБ Берлин (Германия) – 3:2
- Дорнбирн (Австрия) – Альтах U21 (Австрия) – 6:3
- Винер Виктория (Австрия) – Ред Стар Пенцинг (Австрия) – 2:3
- Йена (Германия) – Плауэн (Германия) – 3:2
- Нью-Йорк Ред Буллс (США) – Сарасота Парадайз (США) – 1:3
- Фирст Вена (Am) (Австрия) – Рец (Австрия) – 3:1
- Целендорф (Германия) – Маккаби Берлин (Германия) – 4:1
- Манхайм (Германия) – Вайнхайм (Германия) – 4:1
- Веве (Швейцария) – Сьон II (Швейцария) – 1:1
- ЯФ Ювентус (Швейцария) – Шаффхаузен (Швейцария) – 2:3
- Комерсиантес Унидос (Перу) – Кахамарка (Перу) – 0:1
