Мбаппе извинился перед болельщиками Монако
Французский форвард оформил дубль в ворота монегасков
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе продемонстрировал знак уважения болельщикам «Монако» после взятия ворот в матче Лиги чемпионов.
Французский форвард оформил дубль, забив на 5–й и 26–й минутах поединка 7–го тура общего этапа европейского турнира (6:1).
Сначала Мбаппе отпраздновал успех вместе с партнерами по команде, однако затем обратился с извинениями к трибунам монегасков. Напомним, что футболист является воспитанником академии «Монако». Он находился в структуре этого клуба с 2013 по 2017 год, после чего присоединился к «ПСЖ».
Kylian Mbappé 🇫🇷 s’est excusé après son but face à Monaco, son club formateur. 🙏 https://t.co/1lSrK8Qn23 pic.twitter.com/EIKriGTjvn— Actu Foot (@ActuFoot_) January 20, 2026
