Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мбаппе извинился перед болельщиками Монако
Лига чемпионов
21 января 2026, 05:09 | Обновлено 21 января 2026, 05:58
Мбаппе извинился перед болельщиками Монако

Французский форвард оформил дубль в ворота монегасков

Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе продемонстрировал знак уважения болельщикам «Монако» после взятия ворот в матче Лиги чемпионов.

Французский форвард оформил дубль, забив на 5–й и 26–й минутах поединка 7–го тура общего этапа европейского турнира (6:1).

Сначала Мбаппе отпраздновал успех вместе с партнерами по команде, однако затем обратился с извинениями к трибунам монегасков. Напомним, что футболист является воспитанником академии «Монако». Он находился в структуре этого клуба с 2013 по 2017 год, после чего присоединился к «ПСЖ».

Килиан Мбаппе Реал Мадрид Реал - Монако Лига чемпионов Монако болельщики
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
