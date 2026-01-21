Мбаппе извинился перед болельщиками Монако

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе продемонстрировал знак уважения болельщикам «Монако» после взятия ворот в матче Лиги чемпионов.

Французский форвард оформил дубль, забив на 5–й и 26–й минутах поединка 7–го тура общего этапа европейского турнира (6:1).

Сначала Мбаппе отпраздновал успех вместе с партнерами по команде, однако затем обратился с извинениями к трибунам монегасков. Напомним, что футболист является воспитанником академии «Монако». Он находился в структуре этого клуба с 2013 по 2017 год, после чего присоединился к «ПСЖ».