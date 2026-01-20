«Даже аутсайдер может выложиться». Капитан сборной Украины – о Швеции

Капитан и центральный защитник национальной сборной Украины Николай Матвиенко в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о матче против Швеции в плей-офф квалификации к чемпионату мира 2026:

«На мой взгляд, это самая сильная команда, которая могла нам достаться. Все акцентируют внимание на том, в каком состоянии находятся шведы на данный момент. Но наша встреча состоится через два месяца. Все может измениться. У Швеции очень сильный состав, а многие ее футболисты представляют элитные европейские клубы. Они, как и мы, ставят целью пробиться на чемпионат мира, поэтому нас ждет очень сложное противостояние.

Для меня ни о чем не говорит тот факт, что шведы неудачно выступили в отборочном турнире. В одной игре выложиться на полную может любая команда, даже аутсайдер, а Швеция принадлежит к сильным европейским командам, это однозначно. Для сборной Украины это будет матч жизни, как и все предыдущие поединки. Ведь мы понимаем, что в стране идет война и каждая победа, пусть и на спортивном фронте, приносит радость украинцам в такое нелегкое время».

Матч Украина – Швеция состоится 26 марта 2026 года в 21:45 по киевскому времени.