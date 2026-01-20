Капитан Шахтера назвал их главного соперника в борьбе за чемпионство

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua капитан донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко рассказал о нынешнем сезоне в УПЛ, в частности, определив главного конкурента «горняков» в борьбе за первое место.

– Главный наш конкурент – это каждый следующий соперник. Победа над ЛНЗ ничего не будет стоить, если потом проиграть, например, «Полтаве». Цель «Шахтера» – побеждать в каждом туре. Тогда мы гарантированно будем чемпионами.

Напомним, что после 16-ти туров «Шахтер» идет на втором месте. Имея одинаковое количество очков с ЛНЗ «горняки» уступают черкасской команде по дополнительным показателям.

Свой первый матч в Премьер-лиге после зимнего перерыва подопечные Арды Турана проведут против «Карпат». Базовый день 17-го тура – 21 февраля.