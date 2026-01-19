ВИДЕО. Сын ван Перси оформил дубль за минуту, но Фейноорд проиграл в дерби

18 января были сыграны четыре матча в рамках 19-го тура чемпионата Нидерландов.

Центральным матчем игрового дня стало дерби Роттердама: «Фейеноорд» против «Спарты».

Поединок на стадионе «Де Кейп» складывался успешно для «Спарты» – команда выиграла первый тайм и затем оторвалась в счёте.

Пытаясь догнать соперника, тренер «Фейеноорда» Робин ван Перси выпустил на поле своего сына Шакила в концовке матча.

Молодой нападающий за минуту оформил дубль и сравнял счёт на табло.

История могла завершиться спасением для «Фейеноорда» благодаря голам Шакила, но в дополнительное время гости вырвали победу – 4:3.

Чемпионат Нидерландов. 19-й тур, 18 января

«Фейеноорд» – «Спарта» Роттердам – 3:4

Голы: Хван Ин Пом, 64, ван Перси, 87, 88 – Китолано, 40, 90+3, ван Берген, 55, Мито, 71

«Хераклес» – «Твенте» – 0:2

Голы: ван ден Бельт, 30, ван Вольфсвинкель, 55 (пен.)

Удаление: Зерруки, 58

«Херенвен» – «Гронинген» – 0:2

Голы: Клавербур, 58 (автогол), Блокзейл, 79

«Волендам» – «Утрехт» – 2:1

Голы: Идехо, 10, Кувас, 42 – Йенсен, 49

Турнирная таблица: