Легенда Фейеноорда: «Зинченко является настоящим активом для Аякса»

Легенда «Фейеноорда» Карим Эль Ахмади поделился мнениями о защитнике сборной Украины Александре Зинченко, который близок к переходу в амстердамский «Аякс».

«Лукас Роса (правый защитник «Аякса» - прим.) хорошо играет в отборе, но это игрок, которого хочешь видеть с мячом, если ты его соперник. Зинченко же - это футболист, с которым можно играть значительно лучше, когда владеешь мячом. Он очень хорош в игре с мячом и является настоящим активом для «Аякса», - сказал бывший футболист в эфире программы Dit was het Weekend на ESPN.

Эль Ахмади выступал на позиции опорного полузащитника. В составе «Фейеноорда» он сыграл 266 матчей, в которых забил 20 голов. С командой выиграл четыре трофея.

Ранее британский журналист Пит Блэкберн рассказал о проблемах Зинченко.