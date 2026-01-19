Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Фейеноорда: «Зинченко является настоящим активом для Аякса»
Нидерланды
19 января 2026, 16:36 | Обновлено 19 января 2026, 17:16
618
0

Легенда Фейеноорда: «Зинченко является настоящим активом для Аякса»

Карим Эль Ахмади – об украинском новичке амстердамского клуба

19 января 2026, 16:36 | Обновлено 19 января 2026, 17:16
618
0
Легенда Фейеноорда: «Зинченко является настоящим активом для Аякса»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Легенда «Фейеноорда» Карим Эль Ахмади поделился мнениями о защитнике сборной Украины Александре Зинченко, который близок к переходу в амстердамский «Аякс».

«Лукас Роса (правый защитник «Аякса» - прим.) хорошо играет в отборе, но это игрок, которого хочешь видеть с мячом, если ты его соперник. Зинченко же - это футболист, с которым можно играть значительно лучше, когда владеешь мячом. Он очень хорош в игре с мячом и является настоящим активом для «Аякса», - сказал бывший футболист в эфире программы Dit was het Weekend на ESPN.

Эль Ахмади выступал на позиции опорного полузащитника. В составе «Фейеноорда» он сыграл 266 матчей, в которых забил 20 голов. С командой выиграл четыре трофея.

Ранее британский журналист Пит Блэкберн рассказал о проблемах Зинченко.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Главный претендент на УПЛ подписал опытного украинца
Солидная прибыль. Зинченко станет самым высокооплачиваемым игроком Аякса
Трансфер близко. Зинченко сегодня отправляется в Нидерланды
трансферы Ноттингем Форест Арсенал Лондон Аякс Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испанские СМИ: «Ванат делает невозможное. Он вернул Жироне радость»
Футбол | 19 января 2026, 16:14 0
Испанские СМИ: «Ванат делает невозможное. Он вернул Жироне радость»
Испанские СМИ: «Ванат делает невозможное. Он вернул Жироне радость»

Форвард быстро стал ключевым игроком команды

Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Футбол | 18 января 2026, 23:57 21
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025

Марокканцы не смогли выиграть домашний турнир

«Это полный бред». Зинченко сделал заявление после обвинений в свой адрес
Футбол | 19.01.2026, 09:11
«Это полный бред». Зинченко сделал заявление после обвинений в свой адрес
«Это полный бред». Зинченко сделал заявление после обвинений в свой адрес
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Футбол | 18.01.2026, 18:52
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футбол | 19.01.2026, 08:59
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
18.01.2026, 14:03 3
Биатлон
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
19.01.2026, 10:33 1
Футбол
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
18.01.2026, 16:37 8
Биатлон
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
18.01.2026, 04:02 18
Теннис
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
18.01.2026, 13:51 5
Футбол
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
19.01.2026, 00:09 8
Футбол
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
19.01.2026, 06:44 70
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем