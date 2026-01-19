Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан Барселоны разнес арбитра после поражения команды
Испания
19 января 2026, 04:32 | Обновлено 19 января 2026, 07:08
782
0

Капитан Барселоны разнес арбитра после поражения команды

Де Йонг пожаловался на судью после матча в Ла Лиге

19 января 2026, 04:32 | Обновлено 19 января 2026, 07:08
782
0
Капитан Барселоны разнес арбитра после поражения команды
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «Барселоны» Френки де Йонг подверг критике работу главного арбитра после неудачи в поединке 20–го тура испанского первенства против «Реала Сосьедад» (1:2).

«По моему убеждению, сегодня мы были достойны победы. У нас имелись все возможности для этого, однако необходимо доводить дело до голов.

Полагаю, мы показали качественный футбол, но игру не вытянули. Нужно пользоваться шансами. Мы создали массу моментов, но их голкипер выдал выдающийся матч.

Единственное, что хочется подчеркнуть: с этим рефери вести диалог невозможно. Я исполняю роль капитана и не нахожу этому объяснений.

Он смотрит на меня с таким выражением лица, будто он стоит выше меня. Это по–настоящему злит. Такое поведение недопустимо.

В концовке встречи я призывал судью: «Следи за временем, дай нам больше минут, добавь еще», однако он проигнорировал просьбу. Свисток прозвучал ровно через девять минут, что кажется мне полным безумием.

Я высказал ему свои претензии, за что получил карточку. Контакта с этим арбитром просто не существует», – цитирует де Йонга Sport.es.

После завершения 20 туров Ла Лиги «Барселона» с 49 баллами удерживает лидерство в таблице. «Реал Сосьедад», имея в активе 24 очка, находится на девятой позиции.

По теме:
Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
Барселона потеряла вторую по продолжительности серию побед в истории
Экс-игрок Реала: «Выходить на поле вместе с Месси – предел мечтаний»
Френки де Йонг Барселона Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад - Барселона
Михаил Олексиенко Источник: Sport.es
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
Биатлон | 18 января 2026, 16:37 8
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге

Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзын улучшили свои позиции

«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
Футбол | 18 января 2026, 13:51 4
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку

Алексей присоединился к Полесью в Испании

Шахтер может потерять игрока сборной Украины. Клуб решил перестраховаться
Футбол | 19.01.2026, 08:08
Шахтер может потерять игрока сборной Украины. Клуб решил перестраховаться
Шахтер может потерять игрока сборной Украины. Клуб решил перестраховаться
ФОТО. «Вы только и умеете, что воровать»: Милевский жестко про власти
Футбол | 19.01.2026, 03:40
ФОТО. «Вы только и умеете, что воровать»: Милевский жестко про власти
ФОТО. «Вы только и умеете, что воровать»: Милевский жестко про власти
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Биатлон | 18.01.2026, 14:03
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
17.01.2026, 08:37 2
Футбол
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
17.01.2026, 08:20
Бокс
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
17.01.2026, 14:40 11
Футбол
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
18.01.2026, 23:57 19
Футбол
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
17.01.2026, 11:44 4
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
17.01.2026, 18:46 1
Бокс
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 44
Футбол
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
19.01.2026, 06:44 67
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем