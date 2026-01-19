Турнирная таблица АПЛ. Перевес канониров над соперниками достиг 7 очков

В Английской Премьер-лиге проходит 22-й тур, и изменилась турнирная таблица.

17 и 18 января было сыграно 9 матчей, одна игра (Брайтон – Борнмут) вынесена на понедельник, 19 января

Все лидеры теряли очки. Арсенал на выезде не сумел обыграть Ноттингем Форест (0:0). Александр Зинченко не был включен в заявку лесников на игру.

В центральном матче тура Ман Сити проиграл дерби против Ман Юнайтед (0:2), у которого успешно дебютировал новый наставник Майкл Каррик.

Астон Вилла неожиданно потерпела поражение от Эвертона (0:1), за ирисок сыграл украинский защитник Виталий Миколенко.

В понедельник, 19 января, пройдет последний матч 22-го тура: Брайтон принимает Борнмут.

Канониры остаются лидером с перевесом в 7 очков над ближайшими конкурентами.

Топ-6 АПЛ: Арсенал (50 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 43), Ливерпуль (36), Ман Юнайтед (35), Челси (34).

В зоне вылета находятся Вест Хэм (17), Бернли (14), Вулверхэмптон (8).

АПЛ. 22-й тур

17.01. 14:30. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 2:0

17.01. 17:00. Ливерпуль – Бернли – 1:1

17.01. 17:00. Лидс – Фулхэм – 1:0

17.01. 17:00. Сандерленд – Кристал Пэлас – 2:1

17.01. 17:00. Тоттенхэм – Вест Хэм – 1:2

17.01. 17:00. Челси – Брентфорд – 2:0

17.01. 19:30. Ноттингем Форест – Арсенал – 0:0

18.01. 16:00. Вулверхэмптон – Ньюкасл – 0:0

18.01. 18:30. Астон Вилла – Эвертон – 0:1

19.01. 22:00. Брайтон – Борнмут

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Арсенал 22 15 5 2 40 - 14 25.01.26 18:30 Арсенал - Манчестер Юнайтед 17.01.26 Ноттингем Форест 0:0 Арсенал 08.01.26 Арсенал 0:0 Ливерпуль 03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал 30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла 27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон 50 2 Манчестер Сити 22 13 4 5 45 - 21 24.01.26 17:00 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 17.01.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити 07.01.26 Манчестер Сити 1:1 Брайтон 04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси 01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити 27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити 43 3 Астон Вилла 22 13 4 5 33 - 25 25.01.26 16:00 Ньюкасл - Астон Вилла 18.01.26 Астон Вилла 0:1 Эвертон 07.01.26 Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла 03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест 30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла 27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла 43 4 Ливерпуль 22 10 6 6 33 - 29 24.01.26 19:30 Борнмут - Ливерпуль 17.01.26 Ливерпуль 1:1 Бёрнли 08.01.26 Арсенал 0:0 Ливерпуль 04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль 01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс 27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон 36 5 Манчестер Юнайтед 22 9 8 5 38 - 32 25.01.26 18:30 Арсенал - Манчестер Юнайтед 17.01.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити 07.01.26 Бёрнли 2:2 Манчестер Юнайтед 04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед 30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон 26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл 35 6 Челси 22 9 7 6 36 - 24 25.01.26 16:00 Кристал Пэлас - Челси 17.01.26 Челси 2:0 Брентфорд 07.01.26 Фулхэм 2:1 Челси 04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси 30.12.25 Челси 2:2 Борнмут 27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла 34 7 Брентфорд 22 10 3 9 35 - 30 25.01.26 16:00 Брентфорд - Ноттингем Форест 17.01.26 Челси 2:0 Брентфорд 07.01.26 Брентфорд 3:0 Сандерленд 04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд 01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм 27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут 33 8 Ньюкасл 22 9 6 7 32 - 27 25.01.26 16:00 Ньюкасл - Астон Вилла 18.01.26 Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл 07.01.26 Ньюкасл 4:3 Лидс 04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас 30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл 26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл 33 9 Сандерленд 22 8 9 5 23 - 23 24.01.26 14:30 Вест Хэм - Сандерленд 17.01.26 Сандерленд 2:1 Кристал Пэлас 07.01.26 Брентфорд 3:0 Сандерленд 04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд 01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити 28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс 33 10 Эвертон 22 9 5 8 24 - 25 26.01.26 22:00 Эвертон - Лидс 18.01.26 Астон Вилла 0:1 Эвертон 07.01.26 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон 04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд 30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон 27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон 32 11 Фулхэм 22 9 4 9 30 - 31 24.01.26 17:00 Фулхэм - Брайтон 17.01.26 Лидс 1:0 Фулхэм 07.01.26 Фулхэм 2:1 Челси 04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль 01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм 27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм 31 12 Брайтон 21 7 8 6 31 - 28 19.01.26 22:00 Брайтон - Борнмут 07.01.26 Манчестер Сити 1:1 Брайтон 03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли 30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон 27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон 20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд 29 13 Кристал Пэлас 22 7 7 8 23 - 25 25.01.26 16:00 Кристал Пэлас - Челси 17.01.26 Сандерленд 2:1 Кристал Пэлас 07.01.26 Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла 04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас 01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм 28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм 28 14 Тоттенхэм 22 7 6 9 31 - 29 24.01.26 17:00 Бёрнли - Тоттенхэм 17.01.26 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм 07.01.26 Борнмут 3:2 Тоттенхэм 04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд 01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм 28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм 27 15 Борнмут 21 6 8 7 34 - 40 19.01.26 22:00 Брайтон - Борнмут 07.01.26 Борнмут 3:2 Тоттенхэм 03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал 30.12.25 Челси 2:2 Борнмут 27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут 20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли 26 16 Лидс 22 6 7 9 30 - 37 26.01.26 22:00 Эвертон - Лидс 17.01.26 Лидс 1:0 Фулхэм 07.01.26 Ньюкасл 4:3 Лидс 04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед 01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс 28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс 25 17 Ноттингем Форест 22 6 4 12 21 - 34 25.01.26 16:00 Брентфорд - Ноттингем Форест 17.01.26 Ноттингем Форест 0:0 Арсенал 06.01.26 Вест Хэм 1:2 Ноттингем Форест 03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест 30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон 27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити 22 18 Вест Хэм 22 4 5 13 24 - 44 24.01.26 14:30 Вест Хэм - Сандерленд 17.01.26 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм 06.01.26 Вест Хэм 1:2 Ноттингем Форест 03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм 30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон 27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм 17 19 Бёрнли 22 3 5 14 23 - 42 24.01.26 17:00 Бёрнли - Тоттенхэм 17.01.26 Ливерпуль 1:1 Бёрнли 07.01.26 Бёрнли 2:2 Манчестер Юнайтед 03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли 30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл 27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон 14 20 Вулверхэмптон 22 1 5 16 15 - 41 24.01.26 17:00 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 18.01.26 Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл 07.01.26 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон 03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм 30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон 27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон 8 Полная таблица

