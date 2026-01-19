Турнирная таблица АПЛ. Перевес канониров над соперниками достиг 7 очков
После 22-го тура Арсенал имеет комфортный перевес над Ман Сити и Астон Виллой
В Английской Премьер-лиге проходит 22-й тур, и изменилась турнирная таблица.
17 и 18 января было сыграно 9 матчей, одна игра (Брайтон – Борнмут) вынесена на понедельник, 19 января
Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Все лидеры теряли очки. Арсенал на выезде не сумел обыграть Ноттингем Форест (0:0). Александр Зинченко не был включен в заявку лесников на игру.
В центральном матче тура Ман Сити проиграл дерби против Ман Юнайтед (0:2), у которого успешно дебютировал новый наставник Майкл Каррик.
Астон Вилла неожиданно потерпела поражение от Эвертона (0:1), за ирисок сыграл украинский защитник Виталий Миколенко.
В понедельник, 19 января, пройдет последний матч 22-го тура: Брайтон принимает Борнмут.
Канониры остаются лидером с перевесом в 7 очков над ближайшими конкурентами.
Топ-6 АПЛ: Арсенал (50 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 43), Ливерпуль (36), Ман Юнайтед (35), Челси (34).
В зоне вылета находятся Вест Хэм (17), Бернли (14), Вулверхэмптон (8).
АПЛ. 22-й тур
- 17.01. 14:30. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 2:0
- 17.01. 17:00. Ливерпуль – Бернли – 1:1
- 17.01. 17:00. Лидс – Фулхэм – 1:0
- 17.01. 17:00. Сандерленд – Кристал Пэлас – 2:1
- 17.01. 17:00. Тоттенхэм – Вест Хэм – 1:2
- 17.01. 17:00. Челси – Брентфорд – 2:0
- 17.01. 19:30. Ноттингем Форест – Арсенал – 0:0
- 18.01. 16:00. Вулверхэмптон – Ньюкасл – 0:0
- 18.01. 18:30. Астон Вилла – Эвертон – 0:1
- 19.01. 22:00. Брайтон – Борнмут
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|22
|15
|5
|2
|40 - 14
|25.01.26 18:30 Арсенал - Манчестер Юнайтед17.01.26 Ноттингем Форест 0:0 Арсенал08.01.26 Арсенал 0:0 Ливерпуль03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон
|50
|2
|Манчестер Сити
|22
|13
|4
|5
|45 - 21
|24.01.26 17:00 Манчестер Сити - Вулверхэмптон17.01.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити07.01.26 Манчестер Сити 1:1 Брайтон04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити
|43
|3
|Астон Вилла
|22
|13
|4
|5
|33 - 25
|25.01.26 16:00 Ньюкасл - Астон Вилла18.01.26 Астон Вилла 0:1 Эвертон07.01.26 Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла
|43
|4
|Ливерпуль
|22
|10
|6
|6
|33 - 29
|24.01.26 19:30 Борнмут - Ливерпуль17.01.26 Ливерпуль 1:1 Бёрнли08.01.26 Арсенал 0:0 Ливерпуль04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон
|36
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|9
|8
|5
|38 - 32
|25.01.26 18:30 Арсенал - Манчестер Юнайтед17.01.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити07.01.26 Бёрнли 2:2 Манчестер Юнайтед04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл
|35
|6
|Челси
|22
|9
|7
|6
|36 - 24
|25.01.26 16:00 Кристал Пэлас - Челси17.01.26 Челси 2:0 Брентфорд07.01.26 Фулхэм 2:1 Челси04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси30.12.25 Челси 2:2 Борнмут27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла
|34
|7
|Брентфорд
|22
|10
|3
|9
|35 - 30
|25.01.26 16:00 Брентфорд - Ноттингем Форест17.01.26 Челси 2:0 Брентфорд07.01.26 Брентфорд 3:0 Сандерленд04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут
|33
|8
|Ньюкасл
|22
|9
|6
|7
|32 - 27
|25.01.26 16:00 Ньюкасл - Астон Вилла18.01.26 Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл07.01.26 Ньюкасл 4:3 Лидс04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл
|33
|9
|Сандерленд
|22
|8
|9
|5
|23 - 23
|24.01.26 14:30 Вест Хэм - Сандерленд17.01.26 Сандерленд 2:1 Кристал Пэлас07.01.26 Брентфорд 3:0 Сандерленд04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс
|33
|10
|Эвертон
|22
|9
|5
|8
|24 - 25
|26.01.26 22:00 Эвертон - Лидс18.01.26 Астон Вилла 0:1 Эвертон07.01.26 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон
|32
|11
|Фулхэм
|22
|9
|4
|9
|30 - 31
|24.01.26 17:00 Фулхэм - Брайтон17.01.26 Лидс 1:0 Фулхэм07.01.26 Фулхэм 2:1 Челси04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм
|31
|12
|Брайтон
|21
|7
|8
|6
|31 - 28
|19.01.26 22:00 Брайтон - Борнмут07.01.26 Манчестер Сити 1:1 Брайтон03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд
|29
|13
|Кристал Пэлас
|22
|7
|7
|8
|23 - 25
|25.01.26 16:00 Кристал Пэлас - Челси17.01.26 Сандерленд 2:1 Кристал Пэлас07.01.26 Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм
|28
|14
|Тоттенхэм
|22
|7
|6
|9
|31 - 29
|24.01.26 17:00 Бёрнли - Тоттенхэм17.01.26 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм07.01.26 Борнмут 3:2 Тоттенхэм04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм
|27
|15
|Борнмут
|21
|6
|8
|7
|34 - 40
|19.01.26 22:00 Брайтон - Борнмут07.01.26 Борнмут 3:2 Тоттенхэм03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал30.12.25 Челси 2:2 Борнмут27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли
|26
|16
|Лидс
|22
|6
|7
|9
|30 - 37
|26.01.26 22:00 Эвертон - Лидс17.01.26 Лидс 1:0 Фулхэм07.01.26 Ньюкасл 4:3 Лидс04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс
|25
|17
|Ноттингем Форест
|22
|6
|4
|12
|21 - 34
|25.01.26 16:00 Брентфорд - Ноттингем Форест17.01.26 Ноттингем Форест 0:0 Арсенал06.01.26 Вест Хэм 1:2 Ноттингем Форест03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити
|22
|18
|Вест Хэм
|22
|4
|5
|13
|24 - 44
|24.01.26 14:30 Вест Хэм - Сандерленд17.01.26 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм06.01.26 Вест Хэм 1:2 Ноттингем Форест03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм
|17
|19
|Бёрнли
|22
|3
|5
|14
|23 - 42
|24.01.26 17:00 Бёрнли - Тоттенхэм17.01.26 Ливерпуль 1:1 Бёрнли07.01.26 Бёрнли 2:2 Манчестер Юнайтед03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон
|14
|20
|Вулверхэмптон
|22
|1
|5
|16
|15 - 41
|24.01.26 17:00 Манчестер Сити - Вулверхэмптон18.01.26 Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл07.01.26 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон
|8
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Столичный гранд может попрощаться с Игорем Костюком
Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзын улучшили свои позиции