Англия
Турнирная таблица АПЛ. Перевес канониров над соперниками достиг 7 очков

После 22-го тура Арсенал имеет комфортный перевес над Ман Сити и Астон Виллой

Турнирная таблица АПЛ. Перевес канониров над соперниками достиг 7 очков
Getty Images/Global Images Ukraine

В Английской Премьер-лиге проходит 22-й тур, и изменилась турнирная таблица.

17 и 18 января было сыграно 9 матчей, одна игра (Брайтон – Борнмут) вынесена на понедельник, 19 января

Все лидеры теряли очки. Арсенал на выезде не сумел обыграть Ноттингем Форест (0:0). Александр Зинченко не был включен в заявку лесников на игру.

В центральном матче тура Ман Сити проиграл дерби против Ман Юнайтед (0:2), у которого успешно дебютировал новый наставник Майкл Каррик.

Астон Вилла неожиданно потерпела поражение от Эвертона (0:1), за ирисок сыграл украинский защитник Виталий Миколенко.

В понедельник, 19 января, пройдет последний матч 22-го тура: Брайтон принимает Борнмут.

Канониры остаются лидером с перевесом в 7 очков над ближайшими конкурентами.

Топ-6 АПЛ: Арсенал (50 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 43), Ливерпуль (36), Ман Юнайтед (35), Челси (34).

В зоне вылета находятся Вест Хэм (17), Бернли (14), Вулверхэмптон (8).

АПЛ. 22-й тур

  • 17.01. 14:30. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 2:0
  • 17.01. 17:00. Ливерпуль – Бернли – 1:1
  • 17.01. 17:00. Лидс – Фулхэм – 1:0
  • 17.01. 17:00. Сандерленд – Кристал Пэлас – 2:1
  • 17.01. 17:00. Тоттенхэм – Вест Хэм – 1:2
  • 17.01. 17:00. Челси – Брентфорд – 2:0
  • 17.01. 19:30. Ноттингем Форест – Арсенал – 0:0
  • 18.01. 16:00. Вулверхэмптон – Ньюкасл – 0:0
  • 18.01. 18:30. Астон Вилла – Эвертон – 0:1
  • 19.01. 22:00. Брайтон – Борнмут

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 22 15 5 2 40 - 14 25.01.26 18:30 Арсенал - Манчестер Юнайтед17.01.26 Ноттингем Форест 0:0 Арсенал08.01.26 Арсенал 0:0 Ливерпуль03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон 50
2 Манчестер Сити 22 13 4 5 45 - 21 24.01.26 17:00 Манчестер Сити - Вулверхэмптон17.01.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити07.01.26 Манчестер Сити 1:1 Брайтон04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити 43
3 Астон Вилла 22 13 4 5 33 - 25 25.01.26 16:00 Ньюкасл - Астон Вилла18.01.26 Астон Вилла 0:1 Эвертон07.01.26 Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла 43
4 Ливерпуль 22 10 6 6 33 - 29 24.01.26 19:30 Борнмут - Ливерпуль17.01.26 Ливерпуль 1:1 Бёрнли08.01.26 Арсенал 0:0 Ливерпуль04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон 36
5 Манчестер Юнайтед 22 9 8 5 38 - 32 25.01.26 18:30 Арсенал - Манчестер Юнайтед17.01.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити07.01.26 Бёрнли 2:2 Манчестер Юнайтед04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл 35
6 Челси 22 9 7 6 36 - 24 25.01.26 16:00 Кристал Пэлас - Челси17.01.26 Челси 2:0 Брентфорд07.01.26 Фулхэм 2:1 Челси04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси30.12.25 Челси 2:2 Борнмут27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла 34
7 Брентфорд 22 10 3 9 35 - 30 25.01.26 16:00 Брентфорд - Ноттингем Форест17.01.26 Челси 2:0 Брентфорд07.01.26 Брентфорд 3:0 Сандерленд04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут 33
8 Ньюкасл 22 9 6 7 32 - 27 25.01.26 16:00 Ньюкасл - Астон Вилла18.01.26 Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл07.01.26 Ньюкасл 4:3 Лидс04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл 33
9 Сандерленд 22 8 9 5 23 - 23 24.01.26 14:30 Вест Хэм - Сандерленд17.01.26 Сандерленд 2:1 Кристал Пэлас07.01.26 Брентфорд 3:0 Сандерленд04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс 33
10 Эвертон 22 9 5 8 24 - 25 26.01.26 22:00 Эвертон - Лидс18.01.26 Астон Вилла 0:1 Эвертон07.01.26 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон 32
11 Фулхэм 22 9 4 9 30 - 31 24.01.26 17:00 Фулхэм - Брайтон17.01.26 Лидс 1:0 Фулхэм07.01.26 Фулхэм 2:1 Челси04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм 31
12 Брайтон 21 7 8 6 31 - 28 19.01.26 22:00 Брайтон - Борнмут07.01.26 Манчестер Сити 1:1 Брайтон03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд 29
13 Кристал Пэлас 22 7 7 8 23 - 25 25.01.26 16:00 Кристал Пэлас - Челси17.01.26 Сандерленд 2:1 Кристал Пэлас07.01.26 Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм 28
14 Тоттенхэм 22 7 6 9 31 - 29 24.01.26 17:00 Бёрнли - Тоттенхэм17.01.26 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм07.01.26 Борнмут 3:2 Тоттенхэм04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм 27
15 Борнмут 21 6 8 7 34 - 40 19.01.26 22:00 Брайтон - Борнмут07.01.26 Борнмут 3:2 Тоттенхэм03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал30.12.25 Челси 2:2 Борнмут27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли 26
16 Лидс 22 6 7 9 30 - 37 26.01.26 22:00 Эвертон - Лидс17.01.26 Лидс 1:0 Фулхэм07.01.26 Ньюкасл 4:3 Лидс04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс 25
17 Ноттингем Форест 22 6 4 12 21 - 34 25.01.26 16:00 Брентфорд - Ноттингем Форест17.01.26 Ноттингем Форест 0:0 Арсенал06.01.26 Вест Хэм 1:2 Ноттингем Форест03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити 22
18 Вест Хэм 22 4 5 13 24 - 44 24.01.26 14:30 Вест Хэм - Сандерленд17.01.26 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм06.01.26 Вест Хэм 1:2 Ноттингем Форест03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм 17
19 Бёрнли 22 3 5 14 23 - 42 24.01.26 17:00 Бёрнли - Тоттенхэм17.01.26 Ливерпуль 1:1 Бёрнли07.01.26 Бёрнли 2:2 Манчестер Юнайтед03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон 14
20 Вулверхэмптон 22 1 5 16 15 - 41 24.01.26 17:00 Манчестер Сити - Вулверхэмптон18.01.26 Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл07.01.26 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон 8
Полная таблица

Инфографика

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
