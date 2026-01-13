Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Очень разочарован». В Полесье выступили с заявлением о воспитаннике Динамо
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 13:10 | Обновлено 13 января 2026, 13:12
1151
1

Денисов опроверг конфликт Чоботенко с руководством клуба

ФК Полесья. Александр Денисов

Коммерческий директор «Полесья» Александр Денисов высказался по поводу последней информации о сложных отношениях между Сергеем Чоботенко и Владимиром Загурским с Вячеславом Шевчуком.

«По сути, идет определенный процесс переговоров между футболистом и клубом, и это всегда конфиденциальные вещи, которые не комментируются на промежуточных этапах. Новость, которую выпустили с упоминанием фамилий топ-менеджеров клуба, мягко говоря, не соответствует действительности.

Был разочарован увидеть такую недостоверную информацию. Тем более сам футболист накануне заявил об отсутствии конфликта. В ближайшее время будут конкретные новости, о чем Полесье сразу сообщит из официальных клубных источников», – сказал Денисов.

Вячеслав Шевчук Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу продление контракта Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Сергей Чоботенко Владимир Загурский Александр Денисов
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
vovei
Опять вылезло
