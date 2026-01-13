«Очень разочарован». В Полесье выступили с заявлением о воспитаннике Динамо

Коммерческий директор «Полесья» Александр Денисов высказался по поводу последней информации о сложных отношениях между Сергеем Чоботенко и Владимиром Загурским с Вячеславом Шевчуком.

«По сути, идет определенный процесс переговоров между футболистом и клубом, и это всегда конфиденциальные вещи, которые не комментируются на промежуточных этапах. Новость, которую выпустили с упоминанием фамилий топ-менеджеров клуба, мягко говоря, не соответствует действительности.

Был разочарован увидеть такую недостоверную информацию. Тем более сам футболист накануне заявил об отсутствии конфликта. В ближайшее время будут конкретные новости, о чем Полесье сразу сообщит из официальных клубных источников», – сказал Денисов.