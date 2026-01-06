У сына легенды Барселоны серьезные проблемы. Потребуется операция

У нидерландского полузащитника «Борнмута» Джастина Клюйверта обнаружена травма левого колена. Об этом сообщает пресс-служба «вишен».

26-летний футболист получил повреждение в матче Английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом». Игроку предстоит перенести операцию на колене.

Вв текущем сезоне Джастин Клюйвеврт провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

Джастин Клюйверт является сыном легендарного нападающего Патрика Клюйверт.

