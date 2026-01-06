Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
У сына легенды Барселоны серьезные проблемы. Потребуется операция

У Джастина Клюйвверта обнаружено повреждение

Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Клюйверт

У нидерландского полузащитника «Борнмута» Джастина Клюйверта обнаружена травма левого колена. Об этом сообщает пресс-служба «вишен».

26-летний футболист получил повреждение в матче Английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом». Игроку предстоит перенести операцию на колене.

Вв текущем сезоне Джастин Клюйвеврт провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

Джастин Клюйверт является сыном легендарного нападающего Патрика Клюйверт.

Ранее Андони Ираола разнес арбитра после безумного матча с «Арсеналом» в АПЛ.

ГВАРДИОЛА: «У Ман Сити травмированы 6–7 игроков. Такое иногда бывает»
Ман Сити назначил медосмотр. Клуб подписывает первого зимнего новичка
Росеньор и другие. Пять действующих тренеров команд АПЛ, игравших в лиге
Джастин Клюйверт Борнмут Арсенал Лондон Борнмут - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу травма Патрик Клюйверт
Даниил Кирияка Источник: ФК Борнмут
