У сына легенды Барселоны серьезные проблемы. Потребуется операция
У Джастина Клюйвверта обнаружено повреждение
У нидерландского полузащитника «Борнмута» Джастина Клюйверта обнаружена травма левого колена. Об этом сообщает пресс-служба «вишен».
26-летний футболист получил повреждение в матче Английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом». Игроку предстоит перенести операцию на колене.
Вв текущем сезоне Джастин Клюйвеврт провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.
Джастин Клюйверт является сыном легендарного нападающего Патрика Клюйверт.
Ранее Андони Ираола разнес арбитра после безумного матча с «Арсеналом» в АПЛ.
