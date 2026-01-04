Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
04 января 2026, 08:51
Андони Ираола пообщался с журналистами после матча АПЛ

04 января 2026, 08:51
Коуч Борнмута разнес арбитра после безумного матча с Арсеналом в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андони Ираола

Главный тренер Борнмута Андони Ираола поделился эмоциями после безумного матча против лондонского Арсенала (2:3) в 20 туре АПЛ.

«Это чувство преследует нас в последнее время очень часто. Мы делаем много правильных вещей, но уходим с поля с одним очком или вообще без очков.

Сегодня мы пропустили три гола от «Арсенала», хотя у них не было много моментов. В общем, игра была достаточно равной: мы были лучшими в первом тайме, но «Арсенал» перехватил инициативу во втором. Очень тяжело забить два мяча в ворота «Арсенала», поэтому остаться в итоге без очков – это разочарование.

Нам нужно играть безупречно, чтобы получить хотя бы один балл. Арсенал нашел способ победить, и это дорого нам стоит.

Я остался недоволен арбитром. Третий гол был забит после штрафного удара, которого на самом деле не было. Мы апеллировали к нему, потому что считаем, что он допустил ошибку, дав финальный свисток в тот момент, когда Сэменьо владел мячом в конце игры», – сказал Ираола.

В нынешнем сезоне Борнмут занимает 15-ю строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 23 зачетных пункта после 20 сыгранных матчей.

Андони Ираола Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Борнмут чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: BBC
