Романо подтвердил. Барселона сделала предложение по звезде чемпионата СА
Жоау Канселу может покинуть «Аль-Хиляль»
Каталонская «Барселона» интересуется португальским фланговым защитником саудовского «Аль-Хиляля» Жоау Канселу, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «сине-гранатовые» уже сделали предложение об аренде 31-летнего футболиста. В рамках соглашения каталонцы будут покрывать лишь небольшую часть зарплаты своего бывшего игрока.
В сезоне 2025/26 Жоау Канселу провел 6 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Жоау Канселу интересуется «Ювентус».
