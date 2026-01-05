Романо подтвердил. Барселона сделала предложение по звезде чемпионата СА

Каталонская «Барселона» интересуется португальским фланговым защитником саудовского «Аль-Хиляля» Жоау Канселу, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «сине-гранатовые» уже сделали предложение об аренде 31-летнего футболиста. В рамках соглашения каталонцы будут покрывать лишь небольшую часть зарплаты своего бывшего игрока.

В сезоне 2025/26 Жоау Канселу провел 6 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Жоау Канселу интересуется «Ювентус».