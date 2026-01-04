Ванат и Цыганков возглавили рейтинг бомбардиров Жироны в Ла Лиге

Украинские футболисты – Виктор Цыганков и Владислав Ванат – возглавили рейтинг лучших бомбардиров «Жироны» в текущем сезоне Ла Лиги.

Оба игрока отличились забитыми мячами в матче с «Мальоркой» (2:1) и записали себе в актив четвертый гол.

Третье место занимает марокканский полузащитник Аззедин Унаи, которому удалось забить трижды.

На счету каталонской команды всего 17 голов после 18 туров чемпионата Испании.

В турнирной таблице «Жирона» находится рядом с зоной вылета – 17-е место и 18 очков.

Статистика бомбардиров «Жироны» в этом сезоне Ла Лиги: