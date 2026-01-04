Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ванат и Цыганков возглавили рейтинг бомбардиров Жироны в Ла Лиге
Испания
04 января 2026, 22:31 | Обновлено 04 января 2026, 22:33
434
0

Ванат и Цыганков возглавили рейтинг бомбардиров Жироны в Ла Лиге

Украинцы в этом сезоне забили по четыре мяча

04 января 2026, 22:31 | Обновлено 04 января 2026, 22:33
434
0
Ванат и Цыганков возглавили рейтинг бомбардиров Жироны в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинские футболисты – Виктор Цыганков и Владислав Ванат – возглавили рейтинг лучших бомбардиров «Жироны» в текущем сезоне Ла Лиги.

Оба игрока отличились забитыми мячами в матче с «Мальоркой» (2:1) и записали себе в актив четвертый гол.

Третье место занимает марокканский полузащитник Аззедин Унаи, которому удалось забить трижды.

На счету каталонской команды всего 17 голов после 18 туров чемпионата Испании.

В турнирной таблице «Жирона» находится рядом с зоной вылета – 17-е место и 18 очков.

Статистика бомбардиров «Жироны» в этом сезоне Ла Лиги:

По теме:
ПСЖ – Париж. Забарный в парижском дерби. Видео голов и обзор (обновляется)
ВИДЕО. Энцо Фернандес забил спасительный гол для Челси на 90+4 минуте
Цыганков сравнялся с Заваровым по количеству голов в топ-5 чемпионатах
Мальорка Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат видео голов и обзор Владислав Крапивцов Мальорка - Жирона Аззедин Унаи
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский праздник. Цыганков и Ванат забили по голу, принеся Жироне победу
Футбол | 04 января 2026, 21:25 14
Украинский праздник. Цыганков и Ванат забили по голу, принеся Жироне победу
Украинский праздник. Цыганков и Ванат забили по голу, принеся Жироне победу

Виктор и Владислав решили судьбу матча

Йошко Гвардиол и Рубен Диаш получили травмы у Ман Сити в игре с Челси
Футбол | 04 января 2026, 21:15 1
Йошко Гвардиол и Рубен Диаш получили травмы у Ман Сити в игре с Челси
Йошко Гвардиол и Рубен Диаш получили травмы у Ман Сити в игре с Челси

Горожане вынужденно использовали две замены во втором тайме

Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Бокс | 03.01.2026, 23:14
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Футбол | 04.01.2026, 10:08
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
СУРКИС: «Трудно во всем мировом футболе найти такого игрока, как он»
Футбол | 03.01.2026, 22:55
СУРКИС: «Трудно во всем мировом футболе найти такого игрока, как он»
СУРКИС: «Трудно во всем мировом футболе найти такого игрока, как он»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
03.01.2026, 02:59
Хоккей
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
02.01.2026, 16:41
Футбол
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
03.01.2026, 20:42 4
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
03.01.2026, 06:22
Бокс
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
03.01.2026, 20:03 2
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
04.01.2026, 07:55 1
Хоккей
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
04.01.2026, 08:45 15
Футбол
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
04.01.2026, 08:44 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем