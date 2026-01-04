Клуб АПЛ сообщил о смерти болельщика перед матчем
Ужасная новость от «Лидса»
Английский клуб «Лидс» сообщил о смерти болельщика, который скончался перед стартом домашнего матча 20-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».
Фанату внезапно стало плохо, что привело к трагической смерти на арене «Элланд Роуд».
«Все мысли коллектива «Лидс Юнайтед» с семьей и друзьями болельщика в этот чрезвычайно трудный момент», – написала пресс-служба клуба.
Поединок между клубами «Лидс» и «Манчестер Юнайтед» завершился вничью – 1:1.
🤍 Leeds United is devastated to confirm that a supporter sadly passed away following a medical emergency ahead of today’s game.— Leeds United (@LUFC) January 4, 2026
The thoughts of everyone at the club are with the family and friends of the supporter at this exceptionally difficult time.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор и Владислав решили судьбу матча
«Милан» рассматривает подписание украинца