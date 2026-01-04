Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Клуб АПЛ сообщил о смерти болельщика перед матчем
Англия
04 января 2026, 21:58
ФК Лидс

Английский клуб «Лидс» сообщил о смерти болельщика, который скончался перед стартом домашнего матча 20-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

Фанату внезапно стало плохо, что привело к трагической смерти на арене «Элланд Роуд».

«Все мысли коллектива «Лидс Юнайтед» с семьей и друзьями болельщика в этот чрезвычайно трудный момент», – написала пресс-служба клуба.

Поединок между клубами «Лидс» и «Манчестер Юнайтед» завершился вничью – 1:1.

Манчестер Юнайтед Лидс чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лидс - Манчестер Юнайтед смерть болельщики
Андрей Витренко Источник: ФК Лидс
