Довбик получил список клубов, которые хотят купить его зимой
У Артема есть варианты с Италией, Турцией и Англией
Нападающий «Ромы» Артем Довбик оказался в центре трансферных слухов во время зимнего межсезонья.
По информации итальянских СМИ, украинский нападающий был предложен «Наполи», который уже ранее проявлял интерес к игроку. Впрочем, главным препятствием для возможного перехода является финансовая политика неаполитанцев – клуб может работать только в режиме нулевого баланса, поэтому сначала вынужден осуществить продажу.
В самой «Роме» не спешат расставаться с Довбиком, однако допускают трансфер в случае выгодного предложения, чтобы получить ресурс для усиления атаки. Кроме «Наполи», интерес к украинцу проявляет «Комо», а также несколько клубов за пределами Италии. Среди них называют «Эвертон», «Сандерленд», а также турецкие «Фенербахче» и «Галатасарай». Ситуация вокруг Довбика остается открытой и может получить развитие в ближайшие недели.
