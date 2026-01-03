Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Довбик получил список клубов, которые хотят купить его зимой
Довбик получил список клубов, которые хотят купить его зимой

У Артема есть варианты с Италией, Турцией и Англией

Довбик получил список клубов, которые хотят купить его зимой
Нападающий «Ромы» Артем Довбик оказался в центре трансферных слухов во время зимнего межсезонья.

По информации итальянских СМИ, украинский нападающий был предложен «Наполи», который уже ранее проявлял интерес к игроку. Впрочем, главным препятствием для возможного перехода является финансовая политика неаполитанцев – клуб может работать только в режиме нулевого баланса, поэтому сначала вынужден осуществить продажу.

В самой «Роме» не спешат расставаться с Довбиком, однако допускают трансфер в случае выгодного предложения, чтобы получить ресурс для усиления атаки. Кроме «Наполи», интерес к украинцу проявляет «Комо», а также несколько клубов за пределами Италии. Среди них называют «Эвертон», «Сандерленд», а также турецкие «Фенербахче» и «Галатасарай». Ситуация вокруг Довбика остается открытой и может получить развитие в ближайшие недели.

Дмитрий Олийченко Источник
Diesel
як ви вже заї..ли цими новинами.
Вас самих не зай..бує це писать ???
