Эксперт выбрал неожиданного лучшего игрока первого круга УПЛ

Телевизионный эксперт и игрок «Феникса-Мариуполя» Андрей Богданов назвал лучшего футболиста первого круга УПЛ, а также игрока-разочарование.

– Лучший игрок первого круга?

– Многие себя проявили. Конечно, есть такие заметные игроки, как Оба – он забивает, бегает, топчет. Но если выделить «незаметную» позицию, где «Золотой мяч» не дают, то это Илири Красничи из «Колоса». Как центральный защитник он мне очень импонирует, показывает стабильную игру.

Сможет ли он стать усилением для «Полисся»? Житомиряне уже покупали лидера в «Колоса» – имею в виду Влада Велетня, который в итоге стал сильным усилением. Если удастся подписать Красничи – это 100% будет успех для «Полисся». Человек может одинаково качественно закрыть позицию и опорного, и центрального защитника.

– Исполнитель, который не оправдал ваших ожиданий в первой части сезона 2025/26?

– Я ожидал, что Амбросий Чачуа сможет продемонстрировать лучший футбол. В прошлом сезоне он забил 10 голов в чемпионате Украины, которые принесли много очков команде. В нынешнем сезоне у него ни одного гола и две результативные передачи. Было интересно посмотреть, как он будет держать уровень после такого успешного предыдущего сезона – вот и увидел.