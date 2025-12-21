Англия21 декабря 2025, 19:23 | Обновлено 21 декабря 2025, 19:31
ВИДЕО. Астон Вилла и Ман Юнайтед обменялись голами в конце первого тайма
На удар Моргана Роджерса для хозяев сразу же у гостей ответил Матеус Кунья
21 декабря в 18:30 проходит центральный матч 17-го тура Английской Премьер-лиги.
«Астон Вилла» принимает «Манчестер Юнайтед» в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».
Астон Вилла и Ман Юнайтед обменялись голами в конце первого тайма
На удар Моргана Роджерса для хозяев (45 мин) сразу же у гостей ответил Матеус Кунья (45+3 мин).
АПЛ. 17-й тур, 21 декабря
Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 1:1 (перерыв)
Голы: Морган Роджерс, 45 – Матеус Кунья, 45+3
