Англия
21 декабря 2025, 19:23 | Обновлено 21 декабря 2025, 19:31
ВИДЕО. Астон Вилла и Ман Юнайтед обменялись голами в конце первого тайма

На удар Моргана Роджерса для хозяев сразу же у гостей ответил Матеус Кунья

ВИДЕО. Астон Вилла и Ман Юнайтед обменялись голами в конце первого тайма
Getty Images/Global Images Ukraine

21 декабря в 18:30 проходит центральный матч 17-го тура Английской Премьер-лиги.

«Астон Вилла» принимает «Манчестер Юнайтед» в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Астон Вилла и Ман Юнайтед обменялись голами в конце первого тайма

На удар Моргана Роджерса для хозяев (45 мин) сразу же у гостей ответил Матеус Кунья (45+3 мин).

АПЛ. 17-й тур, 21 декабря

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 1:1 (перерыв)

Голы: Морган Роджерс, 45 – Матеус Кунья, 45+3

