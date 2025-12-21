СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 декабря

В воскресенье, 21 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

17:15 Вильярреал – Барселона

3.90 – 4.50 – 1.72

18:30 Астон Вилла – Манчестер Юнайтед

2.10 – 3.60 – 3.30

19:30 Хайденхайм – Бавария

13.00 – 9.50 – 1.14

21:45 Дженоа – Аталанта

3.60 – 3.20 – 2.15

22:00 Бетис – Хетафе

1.75 – 3.25 – 5.50

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.