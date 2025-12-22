Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Украинский вратарь: «Шокировало, его зарезали возле футбольного поля»
Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 21:06 |
Орест Костик – о своих выступлениях в Казахстане

Getty Images/Global Images Ukraine. Орест Костик

Украинский голкипер Орест Костик рассказал о большом удивлении во время периода карьеры в Казахстане, где он играл за «Жетысу».

– Что самое удивительное видели в Кыргызстане? Что действительно удивило или даже шокировало?

– После Казахстана уже не было ничего совершенно неожиданного, потому что традиции там плюс-минус похожи. Но в Казахстане меня действительно шокировало, когда возле футбольного поля резали барана. Это такой ритуал жертвоприношения. У нас было два таких случая. На первый я не пошел, а на второй — стало интересно, и мы пришли. Они просто возле поля приносили жертву, резали барана.

– Почему в первый раз не пошли?

– Не знаю, просто не хотел. Там нет никакого принуждения — хочешь идешь, не хочешь — нет. Понимаю, что кому-то это может быть неприятно, потому что все происходит на глазах. Но во второй раз мне стало интересно, поэтому решил пойти.

– А что потом делают с мясом барана? Готовят в столовой?

– Часть мяса они отдают нуждающимся, и это, на мой взгляд, большой плюс. Они обычно знают, кому именно нужна помощь, и делятся. А из остального – да, готовят в столовой.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок сборной Украины возглавил иностранный клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец неожиданно покинул заграничный клуб
Пучков оценил шансы своей команды на чемпионство в Кыргызстане
Орест Костик
Дмитрий Олийченко Источник: NV.ua
