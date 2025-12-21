Кудровка рассталась с одним из своих лучших игроков в прошлом сезоне

Как стало известно Sport.ua, «Кудровка» завершила сотрудничество с опорным полузащитником Кириллом Матвеевым.

23-летний футболист присоединился к сельской команде в январе 2024-го. Первый год он отыграл за «Кудровку» на правах аренды у «Карпат», а в феврале 2025-го подписал полноценный контракт с клубом на полтора года.

В общей сложности Матвеев провел за бело-сине-черных 42 матча, в Первой лиге был одним из лидеров команды, но после выхода в УПЛ играл немного (всего 6 выходов на поле и суммарные 86 минут). В итоге стороны договорились о расторжении контракта.

«Кудровка» после 16 туров занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 15 очков. Весеннюю часть сезона команда Василия Баранова откроет домашним матчем с «Зарей» (20-22 февраля).