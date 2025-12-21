Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кудровка рассталась с одним из своих лучших игроков в прошлом сезоне
Украина. Премьер лига
21 декабря 2025, 10:06 | Обновлено 21 декабря 2025, 10:09
349
0

Кудровка рассталась с одним из своих лучших игроков в прошлом сезоне

Полузащитник досрочно покинул клуб из Черниговской области

21 декабря 2025, 10:06 | Обновлено 21 декабря 2025, 10:09
349
0
Кудровка рассталась с одним из своих лучших игроков в прошлом сезоне
ФК Кудровка.

Как стало известно Sport.ua, «Кудровка» завершила сотрудничество с опорным полузащитником Кириллом Матвеевым.

23-летний футболист присоединился к сельской команде в январе 2024-го. Первый год он отыграл за «Кудровку» на правах аренды у «Карпат», а в феврале 2025-го подписал полноценный контракт с клубом на полтора года.

В общей сложности Матвеев провел за бело-сине-черных 42 матча, в Первой лиге был одним из лидеров команды, но после выхода в УПЛ играл немного (всего 6 выходов на поле и суммарные 86 минут). В итоге стороны договорились о расторжении контракта.

«Кудровка» после 16 туров занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 15 очков. Весеннюю часть сезона команда Василия Баранова откроет домашним матчем с «Зарей» (20-22 февраля).

По теме:
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
Экс-защитник сборной Украины оценил выступления Динамо и Шахтера в Европе
Лидер Второй лиги расстался с бывшими игроками Левого Берега и Карпат
Кирилл Матвеев инсайд Кудровка расторжение контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
Бокс | 20 декабря 2025, 12:55 2
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»

Украинский промоутер поделился мнением о бое Джошуа – Пол

Футболист Динамо может сенсационно перебраться в Китай. Сделано предложение
Футбол | 20 декабря 2025, 17:28 6
Футболист Динамо может сенсационно перебраться в Китай. Сделано предложение
Футболист Динамо может сенсационно перебраться в Китай. Сделано предложение

На Витиньо нацелился «Ляонин Тирен»

Григорчук отреагировал на назначение Вернидуба в Нефтчи
Футбол | 21.12.2025, 08:44
Григорчук отреагировал на назначение Вернидуба в Нефтчи
Григорчук отреагировал на назначение Вернидуба в Нефтчи
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
Футбол | 21.12.2025, 07:42
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
ВИДЕО. Сломал челюсть. Реакция Джошуа на победу в поединке с Джейком Полом
Бокс | 20.12.2025, 12:17
ВИДЕО. Сломал челюсть. Реакция Джошуа на победу в поединке с Джейком Полом
ВИДЕО. Сломал челюсть. Реакция Джошуа на победу в поединке с Джейком Полом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
20.12.2025, 09:49
Бокс
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
19.12.2025, 13:14
Футбол
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
20.12.2025, 04:02 3
Футбол
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
19.12.2025, 19:06 9
Футбол
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
20.12.2025, 07:18 2
Бокс
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
20.12.2025, 07:01 48
Бокс
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
20.12.2025, 17:43 7
Бокс
Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
19.12.2025, 11:18 61
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем