Легендарный динамовец объяснил, какое усиление нужно команде

Один из легендарных игроков золотого состава киевского «Динамо» 1975 года Стефан Решко поделился мнениями о положении дел в столичной команде.

В интервью Sport.ua он, в частности, коснулся темы перемен на тренерском мостике и выступления динамовцев в Лиге конференций, где накануне была одержать победу над армянским «Ноа» (2:0), а также высказался об успешном итоге «Шахтера», сыгравшего с хорватской «Репробой» в «Риеке».

- Что тут скажешь… Произошли изменения в тренерском штабе – и команда заиграла по-другому, – сказал специалист. – В чемпионате Украины выиграли два матча и вот теперь победили в еврокубковом поединке с «Ноа». Учитывая турнирную ситуацию в Лиге конференций, эта игра для нашей команды уже не играла никакой роли. Но как бы то ни было, а победа есть победа. Приятно, что ее «Динамо» получило в Польше, где у нее была поддержка.

- Игорь Костюк из разряда исполняющих обязанности главного тренера перешел в разряд полноправного главного тренера.

– Да, и этот факт имеет важное значение. Сейчас динамовцы уходят в отпуск, а в клубе тем временем будут размышлять над кадровыми переменами. Надеюсь, во время зимних каникул «Динамо» кого-нибудь приобретет. Усиление нужно, и думаю, что Костюк это сделает.

- Как вы считаете, усиление будет за счет иностранных игроков или его следует искать среди наших футболистов?

– К сожалению, среди украинцев таких нет. Ведь все лучшие силы в основном уже собраны в двух клубах – «Динамо» и «Шахтере». Так было всегда, и думаю, что и сегодня именно так остается. Если же говорить о легионерах, то обязательно нужно кого-то прикупить. Хотя сейчас война, поэтому иностранным футболистам не очень хочется сюда ехать. Да и людям сейчас не до футбола. Видите, что происходит: как сказано в Библии, северный зверь [россия] нападет на южные страны. Это так и вышло.

– В отличие от динамовцев «Шахтер» сумел достойно представлять Украину в третьем по рангу евротурнире. Команда Арды Турана смогла пробиться в следующий раунд Лиги конференций.

– «Шахтер» – молодец. Его футболисты сыгрались, и одержав четыре победы при одной ничьей, обеспечили себе проход дальше. Как мы видим, донецкий клуб сделал ставку на бразильцев – и это оправдывает себя. В нынешнем составе легионеров из этой американской страны большое количество, поэтому они делают погоду в игре «горняков». Во многом благодаря бразильским легионерам "Шахтеру" удалось выступить удачно и заработать очки для Украины в таблице коэффициентов УЕФА.