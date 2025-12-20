Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Германия
20 декабря 2025, 15:17
Немецкий клуб пригласил на просмотр скандального экс-игрока сборной Украины

Иван Ордец около недели находился в расположении «Арминии», но не впечатлил тренерский штаб

ФК Бохум. Иван Ордец

Бывший футболист сборной Украины Иван Ордец не сумел впечатлить тренерский штаб немецкой «Арминии», которая выступает во Второй Бундеслиге. Об этом сообщил Kicker.

По информации источника, клуб из Билефельда пригласил 33-летнего защитника на просмотр, который длился около недели. Однако, «Арминия» решила отказаться от услуг футболиста из-за его неоптимальной формы.

В начале полномасштабного вторжения российской армии возник скандал из-за позиции футболиста, который продолжал выступать в составе московского «Динамо» и даже принимал участие в корпоративах команды.

Последним клубом украинца был немецкий «Бохум», который он покинул в июле 2025-го на правах свободного агента. В прошлом сезоне Ордец провел 22 матча в Бундеслиге, однако результативными действиями не отличался.

До перехода в российский чемпионат защитник выступал в составе донецкого «Шахтера» и мариупольского «Ильичевца».

Николай Тытюк Источник: Kicker
