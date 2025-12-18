Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк сумела взять всего один гейм против Бадосы на турнире в Бенгалуру
Другие новости
18 декабря 2025, 12:21 | Обновлено 18 декабря 2025, 12:26
148
0

Костюк сумела взять всего один гейм против Бадосы на турнире в Бенгалуру

Марта проиграла Пауле сет со счетом 1:6 в матчевом противостоянии команд Eagles и Kites

18 декабря 2025, 12:21 | Обновлено 18 декабря 2025, 12:26
148
0
Костюк сумела взять всего один гейм против Бадосы на турнире в Бенгалуру

Украинская теннисистка Марта Костюк не сумела справиться с Паулой Бадосой на выставочном турнире World Tennis League в Бенгалуру, Индия.

18 декабря Марта и Паула очным поединком открыли матчевое противостояние команд AOS Eagles («Орлы») и Aussie Mavericks Kites («Коршуны»).

Костюк из состава «Коршунов» проиграла Бадосе (из состава «Орлов») в матче, который состоял из одного сета – 1:6.

Для Марты это второе поражение на WTL. Днем ранее она уступила Элине Свитолиной в поединке против команды «Ястребов».

World Tennis League. 18 декабря

Aussie Mavericks Kites – AOS Eagles

Марта Костюк – Паула Бадоса – 1:6

Во второй игре противостояния Kites и Eagles Марта сыграет в одной паре с Дхакшинешваром Суреши сыграет против тандема Гаэль Монфис / Паула Бадоса.

Далее также запланированы матчи Ник Кирьос / Дхакшинешвар Суреши – Сумит Нагал / Гаэль Монфис и Дхакшинешвар Суреши – Сумит Нагал.

По теме:
Марта Костюк – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Монфис переиграл Медведева и принес Орлам победу над Соколами на WTL
Eagles (Монфис) – Falcons (Медведев). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк Паула Бадоса World Tennis League выставочный турнир
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Бокс | 18 декабря 2025, 11:11 1
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол

Бывший чемпион мира выйдет на ринг против американского шоумена в ночь на 20 декабря

Шахтер – Риека. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 18 декабря 2025, 06:00 21
Шахтер – Риека. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Шахтер – Риека. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Закончить год на мажорной ноте

Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Другие виды | 17.12.2025, 18:35
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 15-21.12
Теннис | 18.12.2025, 00:24
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 15-21.12
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 15-21.12
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
Футбол | 18.12.2025, 06:23
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
17.12.2025, 21:57 50
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
16.12.2025, 08:53
Футзал
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
17.12.2025, 13:46 3
Теннис
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
17.12.2025, 10:06 7
Футбол
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
16.12.2025, 19:43 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
17.12.2025, 01:47 9
Бокс
Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков
Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков
16.12.2025, 14:28 4
Футбол
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
16.12.2025, 08:54 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем