Костюк сумела взять всего один гейм против Бадосы на турнире в Бенгалуру

Украинская теннисистка Марта Костюк не сумела справиться с Паулой Бадосой на выставочном турнире World Tennis League в Бенгалуру, Индия.

18 декабря Марта и Паула очным поединком открыли матчевое противостояние команд AOS Eagles («Орлы») и Aussie Mavericks Kites («Коршуны»).

Костюк из состава «Коршунов» проиграла Бадосе (из состава «Орлов») в матче, который состоял из одного сета – 1:6.

Для Марты это второе поражение на WTL. Днем ранее она уступила Элине Свитолиной в поединке против команды «Ястребов».

World Tennis League. 18 декабря

Aussie Mavericks Kites – AOS Eagles

Марта Костюк – Паула Бадоса – 1:6

Во второй игре противостояния Kites и Eagles Марта сыграет в одной паре с Дхакшинешваром Суреши сыграет против тандема Гаэль Монфис / Паула Бадоса.

Далее также запланированы матчи Ник Кирьос / Дхакшинешвар Суреши – Сумит Нагал / Гаэль Монфис и Дхакшинешвар Суреши – Сумит Нагал.