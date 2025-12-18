Костюк сумела взять всего один гейм против Бадосы на турнире в Бенгалуру
Марта проиграла Пауле сет со счетом 1:6 в матчевом противостоянии команд Eagles и Kites
Украинская теннисистка Марта Костюк не сумела справиться с Паулой Бадосой на выставочном турнире World Tennis League в Бенгалуру, Индия.
18 декабря Марта и Паула очным поединком открыли матчевое противостояние команд AOS Eagles («Орлы») и Aussie Mavericks Kites («Коршуны»).
Костюк из состава «Коршунов» проиграла Бадосе (из состава «Орлов») в матче, который состоял из одного сета – 1:6.
Для Марты это второе поражение на WTL. Днем ранее она уступила Элине Свитолиной в поединке против команды «Ястребов».
World Tennis League. 18 декабря
Aussie Mavericks Kites – AOS Eagles
Марта Костюк – Паула Бадоса – 1:6
Во второй игре противостояния Kites и Eagles Марта сыграет в одной паре с Дхакшинешваром Суреши сыграет против тандема Гаэль Монфис / Паула Бадоса.
Далее также запланированы матчи Ник Кирьос / Дхакшинешвар Суреши – Сумит Нагал / Гаэль Монфис и Дхакшинешвар Суреши – Сумит Нагал.
