Цыганков и Зубков вошли в команду недели от EA Sports FC

Украинские вингеры Виктор Цыганков и Александр Зубков включены в команду недели от EA Sports FC.

Полузащитник Жироны Виктор Цыганков в поединке Ла Лигии против Реала Сосьедад (2:1) оформил дубль, принесший его команде победу (2:1).

Вингер Трабзонспора Александр Зубков оформил гол плюс ассист в матче чемпионата Турции против Бешикташа (3:3).

