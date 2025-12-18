Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
18 декабря 2025, 05:49 | Обновлено 18 декабря 2025, 06:00
Цыганков и Зубков вошли в команду недели от EA Sports FC

Полузащитник Жироны оформил дубль, а вингер Трабзонспора – гол плюс ассист

Getty Images/Global Images Ukraine. Цыганков и Зубков

Украинские вингеры Виктор Цыганков и Александр Зубков включены в команду недели от EA Sports FC.

Полузащитник Жироны Виктор Цыганков в поединке Ла Лигии против Реала Сосьедад (2:1) оформил дубль, принесший его команде победу (2:1).

Вингер Трабзонспора Александр Зубков оформил гол плюс ассист в матче чемпионата Турции против Бешикташа (3:3).

Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков символическая сборная Реал Сосьедад - Жирона Александр Зубков EA Sports FC Трабзонспор чемпионат Турции по футболу
Николай Степанов Источник: X (Twitter)
