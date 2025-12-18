Испания18 декабря 2025, 05:49 | Обновлено 18 декабря 2025, 06:00
Цыганков и Зубков вошли в команду недели от EA Sports FC
Полузащитник Жироны оформил дубль, а вингер Трабзонспора – гол плюс ассист
Украинские вингеры Виктор Цыганков и Александр Зубков включены в команду недели от EA Sports FC.
Полузащитник Жироны Виктор Цыганков в поединке Ла Лигии против Реала Сосьедад (2:1) оформил дубль, принесший его команде победу (2:1).
Вингер Трабзонспора Александр Зубков оформил гол плюс ассист в матче чемпионата Турции против Бешикташа (3:3).
