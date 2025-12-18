Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 декабря 2025
В Барселоне заговорили о возвращении Месси – что известно

Кандидат в президенты пообещал вернуть аргентинца

Кандидат на посаду президента «Барселоны» Марк Сириа заявив, що докладе максимум зусиль для повернення нападника Лионеля Месси до клубу у разі перемоги на виборах наступного року.

«Ми хочемо, щоб наші легенди поверталися до клубу гідно, а не потайки, серед ночі. Ми зробимо все можливе, аби це стало реальністю. Месси – ключова постать для «Барселоны», його значення неможливо переоцінити.

Він має повернутися за наявності надійної системи підтримки та чітко вибудуваної структури. Відносини між Месси та «Барселоной» повинні бути схожими на союз Майкла Джордана і Nike.

Вони мають виходити за межі суто комерційної чи інституційної співпраці, охоплюючи спонсорів і розвиток гравців. З найкращим футболістом в історії клубу ми здатні реалізувати багато проєктів і суттєво поліпшити фінансову ситуацію.

Його повернення додому є надзвичайно важливим, якщо ми хочемо вийти з нинішньої економічної кризи», – цитує Сириа ESPN.

