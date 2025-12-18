Алонсо – о матче Реал – Талавера: как интрига сохранялась до конца
Тренер Реала подвел итоги матча 1/16 финала Кубка Испании
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо подвел итоги матча с «Талаверой» в 1/16 финала Кубка Испании (3:2).
«В Кубке такое бывает. Это случилось с нами, я видел, как подобное происходило и с другими командами.
Даже после того как мы повели 3:1, мы допустили этот фол, соперник отыграл один мяч и оказывал давление, вернувшись в игру. Мы контролировали ход игры в первом тайме, но не смогли довести счет до 3:0, хотя моменты для этого были, поэтому интрига в матче сохранилась.
Это была захватывающая кубковая игра. Задача выполнена, теперь переходим к следующему матчу».
