Источник: слухи о том, что Царенко покинет Лехию, неправдивы
Журналист Петр Слонка опроверг информацию по хавбеку
Журналист Петр Слонка опроверг информацию о том, что украинский хавбек Антон Царенко покинет Лехию Гданьск:
«Слухи о том, что Антон Царенко покинет Лехию Гданьск, не соответствуют действительности. У Антона есть еще контракт, и он его выполнит. Клуб им доволен».
Ранее сообщалось, что 21-летний хавбек Антон Царенко покинет польскую Лехию Гданьск раньше истечения срока аренды.
Царенко выступает в Лехии на правах аренды из киевского Динамо до лета 2026 года. В текущем сезоне Царенко из-за травмы сыграл всего 3 матча, без забитых голов.
