  Источник: слухи о том, что Царенко покинет Лехию, неправдивы
Польша
18 декабря 2025, 03:12 | Обновлено 18 декабря 2025, 03:21
Источник: слухи о том, что Царенко покинет Лехию, неправдивы

Журналист Петр Слонка опроверг информацию по хавбеку

Источник: слухи о том, что Царенко покинет Лехию, неправдивы
ФК Лехия. Антон Царенко

Журналист Петр Слонка опроверг информацию о том, что украинский хавбек Антон Царенко покинет Лехию Гданьск:

«Слухи о том, что Антон Царенко покинет Лехию Гданьск, не соответствуют действительности. У Антона есть еще контракт, и он его выполнит. Клуб им доволен».

Ранее сообщалось, что 21-летний хавбек Антон Царенко покинет польскую Лехию Гданьск раньше истечения срока аренды.

Царенко выступает в Лехии на правах аренды из киевского Динамо до лета 2026 года. В текущем сезоне Царенко из-за травмы сыграл всего 3 матча, без забитых голов.

Динамо Киев трансферы аренда игрока Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу трансферы УПЛ Антон Царенко Петр Слонка
Николай Степанов Источник: Telegram
