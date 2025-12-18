Статистика Ярмолюка в матче против Ман Сити – какая оценка у украинца?

Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Англия
18 декабря 2025, 03:18
103
0

Футболист провел на поле 88 минут

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк появился с первых минут в гостевом поединке 1/4 финала Кубка английской лиги, где его команда противостояла «Манчестер Сити» (0:2).

Футболист провел на поле 88 минут, прежде чем был заменен. Аналитический ресурс Sofascore оценил действия полузащитника баллом 6.2.

В активе Ярмолюка за этот матч: 77% реализованных пасов (20 из 26), один созданный голевой шанс, три отбора и три подбора. Также игрок выиграл 4 из 10 единоборств (40%). Статистику дополнили 12 потерь мяча, один фол, а в двух случаях соперникам удавалось обыграть украинца на дриблинге.

По теме:
ГВАРДИОЛА: «Даже слепой увидит, какой он исключительный игрок»
Ньюкасл – Фулхэм – 2:1. Победный мяч на 90+2 мин. Видео голов и обзор
Манчестер Сити – Брентфорд – 2:0. Шерки и Савиньо. Видео голов и обзор
Егор Ярмолюк Брентфорд Манчестер Сити Манчестер Сити - Брентфорд Кубок английской лиги по футболу SofaScore
Михаил Олексиенко Источник: SofaScore
