Статистика Ярмолюка в матче против Ман Сити – какая оценка у украинца?
Футболист провел на поле 88 минут
Украинский хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк появился с первых минут в гостевом поединке 1/4 финала Кубка английской лиги, где его команда противостояла «Манчестер Сити» (0:2).
Футболист провел на поле 88 минут, прежде чем был заменен. Аналитический ресурс Sofascore оценил действия полузащитника баллом 6.2.
В активе Ярмолюка за этот матч: 77% реализованных пасов (20 из 26), один созданный голевой шанс, три отбора и три подбора. Также игрок выиграл 4 из 10 единоборств (40%). Статистику дополнили 12 потерь мяча, один фол, а в двух случаях соперникам удавалось обыграть украинца на дриблинге.
