Англия17 декабря 2025, 23:07 | Обновлено 17 декабря 2025, 23:10
54
0
ВИДЕО. Савиньо удвоил перевес Ман Сити над Брентфордом
Горожане забили второй гол на 67-й минуте матча 1/4 финала Кубка лиги
17 декабря 2025, 23:07 | Обновлено 17 декабря 2025, 23:10
54
0
17 декабря в 21:30 проходит поединок 1/4 финала Кубка английской лиги.
Манчестер Сити принимает Брентфорд на домашнем стадионе Этихад в Манчестере.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Горожане забили второй гол на 67-й минуте матча.
Савиньо удвоил перевес Ман Сити над Брентфордом (2:0).
ГОЛ! 2:0. Савиньо, 67 мин
Фотогалерея
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 декабря 2025, 21:06 0
Поединок состоится 17 декабря и начнется в 22:00 по Киеву
Футбол | 17 декабря 2025, 09:26 108
Игорь Костюк переведен на роль постоянного наставника киевского гранда
Футбол | 17.12.2025, 08:23
Футбол | 17.12.2025, 07:47
Футбол | 17.12.2025, 16:29
Комментарии 0
Популярные новости
16.12.2025, 04:42 2
16.12.2025, 00:01 12
17.12.2025, 10:06 6
17.12.2025, 08:12 1
15.12.2025, 19:01 1
16.12.2025, 14:28 4
17.12.2025, 00:18
16.12.2025, 19:47 1