  4. ВИДЕО. Савиньо удвоил перевес Ман Сити над Брентфордом
Англия
17 декабря 2025, 23:07 | Обновлено 17 декабря 2025, 23:10
Горожане забили второй гол на 67-й минуте матча 1/4 финала Кубка лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

17 декабря в 21:30 проходит поединок 1/4 финала Кубка английской лиги.

Манчестер Сити принимает Брентфорд на домашнем стадионе Этихад в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Горожане забили второй гол на 67-й минуте матча.

Савиньо удвоил перевес Ман Сити над Брентфордом (2:0).

Фотогалерея

