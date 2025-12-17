Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. ВИДЕО. Шерки забил гол-шедевр для Ман Сити в кубковом матче с Брентфордом
Англия
17 декабря 2025, 22:23 | Обновлено 17 декабря 2025, 23:11
ВИДЕО. Шерки забил гол-шедевр для Ман Сити в кубковом матче с Брентфордом

Горожане получили перевес на 32-й минуте матча 1/4 финала Кубка лиги

ВИДЕО. Шерки забил гол-шедевр для Ман Сити в кубковом матче с Брентфордом
Getty Images/Global Images Ukraine

17 декабря в 21:30 проходит поединок 1/4 финала Кубка английской лиги.

Манчестер Сити принимает Брентфорд на домашнем стадионе Этихад в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Горожане получили перевес на 32-й минуте матча

Райан Шерки отличным ударом издалека открыл счет для Ман Сити (1:0).

ГОЛ! 1:0. Райан Шерки, 32 мин

Кубок английской лиги по футболу Манчестер Сити - Брентфорд Райан Шерки
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
