Англия17 декабря 2025, 22:23 | Обновлено 17 декабря 2025, 23:11
ВИДЕО. Шерки забил гол-шедевр для Ман Сити в кубковом матче с Брентфордом
Горожане получили перевес на 32-й минуте матча 1/4 финала Кубка лиги
17 декабря в 21:30 проходит поединок 1/4 финала Кубка английской лиги.
Манчестер Сити принимает Брентфорд на домашнем стадионе Этихад в Манчестере.
Горожане получили перевес на 32-й минуте матча
Райан Шерки отличным ударом издалека открыл счет для Ман Сити (1:0).
ГОЛ! 1:0. Райан Шерки, 32 мин
