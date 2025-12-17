Талавера – Реал. Лунин – капитан! Видео голов и обзор матча (обновляется)

Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Кубок Испании
17 декабря 2025, 22:17 |
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

В среду, 17 декабря, в рамках 1/16 финала Кубка Испании встретились «Талавера» и мадридский «Реал».

Поединок проходит на стадионе «El Prado», а его начало запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

В старте «сливочных», так еще и с капитанской повязкой, вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

Кубок Испании. 1/16 финала

Талавера – Реал – 0:0 (обновляется)

Голы:

Хаби Алонсо Реал Мадрид Талавера Кубок Испании по футболу Андрей Лунин видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
