Талавера – Реал. Лунин – капитан! Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Испании
В среду, 17 декабря, в рамках 1/16 финала Кубка Испании встретились «Талавера» и мадридский «Реал».
Поединок проходит на стадионе «El Prado», а его начало запланировано на 22:00 по киевскому времени.
В старте «сливочных», так еще и с капитанской повязкой, вышел украинский голкипер Андрей Лунин.
Кубок Испании. 1/16 финала
Талавера – Реал – 0:0 (обновляется)
Голы:
