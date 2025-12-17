ФОТО. «Такая ниче тетя!». Фаны оценили новую девушку Милевского
Артем Милевский поделился фото с девушкой в Instagram
Бывший форвард сборной Украины и «Динамо» Артем Милевский опубликовал в Instagram новый пост, в котором появился вместе со своей девушкой. Пара позирует в ресторане за столиком, создав уютную и теплую атмосферу.
Публикация сразу вызвала активную реакцию подписчиков. В комментариях фанаты массово оставляют комплименты. В частности, пользователи пишут: «Хорошая такая», «Такая тетя ниче» и сердечки.
А некоторые подписчики отмечают, что Милевский выглядит счастливым и расслабленным.
Пост быстро набрал сотни лайков и десятки комментариев, подтвердив, что личная жизнь экс-футболиста продолжает вызывать искренний интерес у болельщиков.
