ФОТО. «Такая ниче тетя!». Фаны оценили новую девушку Милевского

Бывший форвард сборной Украины и «Динамо» Артем Милевский опубликовал в Instagram новый пост, в котором появился вместе со своей девушкой. Пара позирует в ресторане за столиком, создав уютную и теплую атмосферу.

Публикация сразу вызвала активную реакцию подписчиков. В комментариях фанаты массово оставляют комплименты. В частности, пользователи пишут: «Хорошая такая», «Такая тетя ниче» и сердечки.

А некоторые подписчики отмечают, что Милевский выглядит счастливым и расслабленным.

Пост быстро набрал сотни лайков и десятки комментариев, подтвердив, что личная жизнь экс-футболиста продолжает вызывать искренний интерес у болельщиков.