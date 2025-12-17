ФОТО. Гари Линекер заключил многомиллионную сделку с Netflix к ЧМ-2026
Гари Линекер заработает больше, чем получал на BBC
Компания Гари Линекера «Goalhanger» получит £14 млн по соглашению с Netflix на ежедневное шоу «The Rest Is Football» во время чемпионата мира 2026 года.
Сделка с восьмизначной суммой значительно превышает его последнюю годовую зарплату на BBC в £1,35 млн.
Проект будет выходить ежедневно из студии в Нью-Йорке и оценен более чем в £1,6 млн в неделю.
Ведущими станут Линекер, Алан Ширер и Майка Ричардс, а также приглашенные звезды футбола.
Несмотря на отсутствие прав на трансляции матчей, шоу сможет использовать архивные кадры, аналитику и интервью, а также репортажи из лагеря сборной Англии и фан-зон.
«The Rest Is Football» имеет более 7 млн прослушиваний в месяц, что делает его одним из самых популярных спортивных подкастов в мире.
Основанная в 2019 году компания «Goalhanger Podcasts Ltd» в 2024 году получила £3,1 млн прибыли и продолжает активно расти, выпуская также подкасты «The Rest Is History» и «The Rest Is Politics».
