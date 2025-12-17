Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Гари Линекер заключил многомиллионную сделку с Netflix к ЧМ-2026
Другие новости
17 декабря 2025, 16:21 | Обновлено 17 декабря 2025, 16:40
447
0

ФОТО. Гари Линекер заключил многомиллионную сделку с Netflix к ЧМ-2026

Гари Линекер заработает больше, чем получал на BBC

17 декабря 2025, 16:21 | Обновлено 17 декабря 2025, 16:40
447
0
ФОТО. Гари Линекер заключил многомиллионную сделку с Netflix к ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Линекер

Компания Гари Линекера «Goalhanger» получит £14 млн по соглашению с Netflix на ежедневное шоу «The Rest Is Football» во время чемпионата мира 2026 года.

Сделка с восьмизначной суммой значительно превышает его последнюю годовую зарплату на BBC в £1,35 млн.

Проект будет выходить ежедневно из студии в Нью-Йорке и оценен более чем в £1,6 млн в неделю.

Ведущими станут Линекер, Алан Ширер и Майка Ричардс, а также приглашенные звезды футбола.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Несмотря на отсутствие прав на трансляции матчей, шоу сможет использовать архивные кадры, аналитику и интервью, а также репортажи из лагеря сборной Англии и фан-зон.

«The Rest Is Football» имеет более 7 млн прослушиваний в месяц, что делает его одним из самых популярных спортивных подкастов в мире.

Основанная в 2019 году компания «Goalhanger Podcasts Ltd» в 2024 году получила £3,1 млн прибыли и продолжает активно расти, выпуская также подкасты «The Rest Is History» и «The Rest Is Politics».

По теме:
ФОТО. Итальянская журналистка поразила откровенным снимком
Почему Ювентус сопротивляется поглощению на $1 млрд
Дональд Трамп жестко «забанил» фанатов двух сборных на чемпионате мира
фото Гари Линекер чемпионат мира по футболу lifestyle бизнес
Максим Лапченко Источник: The Times
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
Футбол | 17 декабря 2025, 09:26 97
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо

Игорь Костюк переведен на роль постоянного наставника киевского гранда

ОФИЦИАЛЬНО. Арбитр с более чем 100 матчами в УПЛ завершил карьеру
Футбол | 17 декабря 2025, 14:55 1
ОФИЦИАЛЬНО. Арбитр с более чем 100 матчами в УПЛ завершил карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Арбитр с более чем 100 матчами в УПЛ завершил карьеру

Матч «Оболонь» – «Металлист 1925» стал последним в карьере Виталия Сухина

Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Футбол | 17.12.2025, 08:41
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Известно, какая зарплата у Костюка на должности и.о. наставника Динамо
Футбол | 17.12.2025, 07:47
Известно, какая зарплата у Костюка на должности и.о. наставника Динамо
Известно, какая зарплата у Костюка на должности и.о. наставника Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
Бокс | 17.12.2025, 01:47
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
16.12.2025, 06:51 1
Бокс
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
16.12.2025, 21:46 1
Бокс
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
16.12.2025, 06:32 42
Футбол
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
16.12.2025, 19:47 1
Футбол
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
16.12.2025, 08:54 6
Футбол
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
16.12.2025, 09:10 22
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
16.12.2025, 08:53
Футзал
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
16.12.2025, 09:33 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем