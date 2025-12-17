Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренеры Барселоны: «Такие матчи никогда не бывают легкими»
Кубок Испании
Гвадалахара
16.12.2025 22:30 – FT 0 : 2
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Испании
17 декабря 2025, 09:59 | Обновлено 17 декабря 2025, 10:01
66
0

Тренеры Барселоны: «Такие матчи никогда не бывают легкими»

Ханс-Дитер Флик – о победе над «Гвадалахарой»

17 декабря 2025, 09:59 | Обновлено 17 декабря 2025, 10:01
66
0
Тренеры Барселоны: «Такие матчи никогда не бывают легкими»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флік

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своих подопечных в 1/16 финала Кубка Испании над «Гвадалахарой» (2:0).

«Я очень доволен отношением футболистов и результатом. Такие кубковые матчи всегда даются непросто, но мы действовали хорошо. Самое важное – это настрой и ментальность, которые мы демонстрировали на протяжении всей игры.

Марк – капитан и за 12 лет в клубе провел огромное количество матчей. Мы обсудили это с остальным тренерским штабом и решили дать ему возможность сыграть. Он вернулся, это было решение только на этот матч, и, на мой взгляд, это хороший следующий шаг.

Мы поговорили с остальными тренерами и захотели дать Тер Штегену шанс выйти на поле.

Такие матчи никогда не бывают легкими – я говорил об этом и раньше. Я доволен отношением моих игроков на поле. Именно это стало ключом к нашей победе. В подобных встречах не всегда просто забивать, но нам это удалось», – сказал Флик.

По теме:
Молодой талант Барселоны отыграл 100-й матч за клуб в 18 лет
Талавера – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Испании
Цыганков включен в символическую сборную 16-го тура Ла Лиги
Барселона Кубок Испании по футболу Гвадалахара (Испания) Ханс-Дитер Флик пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
Футбол | 16 декабря 2025, 19:43 9
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA

Усман Дембеле из ПСЖ получил главный приз футбольного года

КРОУФОРД: «Я ухожу из спорта. Это не прощание – просто конец одной битвы»
Бокс | 17 декабря 2025, 06:42 1
КРОУФОРД: «Я ухожу из спорта. Это не прощание – просто конец одной битвы»
КРОУФОРД: «Я ухожу из спорта. Это не прощание – просто конец одной битвы»

38-летний непобежденный американский боксер объявил о завершении карьеры

ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
Бокс | 17.12.2025, 01:47
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Карпат покинул клуб Первой лиги Украины
Футбол | 17.12.2025, 07:26
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Карпат покинул клуб Первой лиги Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Карпат покинул клуб Первой лиги Украины
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Футбол | 16.12.2025, 08:54
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
16.12.2025, 07:02 11
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
15.12.2025, 09:59 3
Футбол
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
16.12.2025, 06:51 1
Бокс
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
15.12.2025, 08:05 6
Хоккей
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
15.12.2025, 11:26 34
Футбол
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
16.12.2025, 06:32 42
Футбол
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
15.12.2025, 09:38
Футбол
Дьявольский триллер. Ман Юнайтед и Борнмут устроили шоу на Олд Траффорд
Дьявольский триллер. Ман Юнайтед и Борнмут устроили шоу на Олд Траффорд
16.12.2025, 00:01 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем