Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Барселоны рассказал о первом матче тер Штегена в сезоне
Испания
17 декабря 2025, 04:44 |
63
0

Тренер Барселоны рассказал о первом матче тер Штегена в сезоне

Флик прокомментировал победу над Гвадалахарой

17 декабря 2025, 04:44 |
63
0
Тренер Барселоны рассказал о первом матче тер Штегена в сезоне
Instagram. Марк-Андре тер Штеген

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Депортиво Гвадалахара» (2:0) в 1/16 финала Кубка Испании.

«Я очень доволен настроем игроков и результатом. Кубковые матчи всегда сложные, но мы провели встречу на хорошем уровне. Важно, какой настрой и менталитет демонстрировала команда на протяжении всего матча.

Повторюсь, мне нравится отношение моих игроков к этой игре – именно это стало ключом к нашей победе. В таких матчах не всегда легко забить, но нам удалось», – отметил тренер.

– Марк-Андре тер Штеген сыграл впервые в сезоне.

«Марк – капитан, он провел много матчей. Мы обсудили с тренерским штабом и решили дать ему шанс выйти на поле», – добавил Флик.

По теме:
Бывший тренер Барселоны может возглавить Челси
Месси назвал лучшего: игрок Реала выше звезды Барселоны
Гвадалахара – Барселона – 0:2. Кристенсен и Рэшфорд. Видео голов и обзор
Ханс-Дитер Флик Марк-Андре тер Штеген Барселона Кубок Испании по футболу Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Футбол | 16 декабря 2025, 09:33 1
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера

Серхио Франсиско покинул «Реал Сосьедад»

На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
Футбол | 16 декабря 2025, 19:43 8
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA

Усман Дембеле из ПСЖ получил главный приз футбольного года

Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Футбол | 16.12.2025, 23:02
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Месси определил топ-вратаря 2025 года – Мартинес оказался вторым
Футбол | 17.12.2025, 05:01
Месси определил топ-вратаря 2025 года – Мартинес оказался вторым
Месси определил топ-вратаря 2025 года – Мартинес оказался вторым
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Футбол | 16.12.2025, 07:02
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
15.12.2025, 06:23 12
Футбол
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
15.12.2025, 16:26 27
Футбол
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
15.12.2025, 02:25
Бокс
Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко
Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко
15.12.2025, 19:01 1
Футбол
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
15.12.2025, 04:02
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
15.12.2025, 09:59 3
Футбол
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
15.12.2025, 07:47 25
Футбол
Джозеф Паркер назвал шансы Уайлдера в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уайлдера в бою против Усика
15.12.2025, 03:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем