Тренер Барселоны рассказал о первом матче тер Штегена в сезоне

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Депортиво Гвадалахара» (2:0) в 1/16 финала Кубка Испании.

«Я очень доволен настроем игроков и результатом. Кубковые матчи всегда сложные, но мы провели встречу на хорошем уровне. Важно, какой настрой и менталитет демонстрировала команда на протяжении всего матча.

Повторюсь, мне нравится отношение моих игроков к этой игре – именно это стало ключом к нашей победе. В таких матчах не всегда легко забить, но нам удалось», – отметил тренер.

– Марк-Андре тер Штеген сыграл впервые в сезоне.

«Марк – капитан, он провел много матчей. Мы обсудили с тренерским штабом и решили дать ему шанс выйти на поле», – добавил Флик.