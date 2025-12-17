Вундеркинд Гремио объяснил, почему отказался от перехода в Шахтер

17-летний атакующий полузащитник «Гремио» Габриэль Мек, которым летом нынешнего года крайне активно интересовался «Шахтер», объяснил, почему принял решение отказаться от перехода в стан «горняков».

«Честно говоря, руководство «Гремио» даже приняло это предложение (от «Шахтера» – прим. ред.). Они пытались с нами договориться, но я поговорил со своей семьей, агентами, менеджером, и мы решили, что лучше отказаться».

«Шахтер» – это очень хороший клуб, у них хорошая тренировочная база и они дают футболистам игровое время, предоставляют возможности и всегда хорошо их продают, но мы решили, что лучше не уезжать сейчас, потому что я все еще мечтаю играть за «Гремио», я все еще могу очень помочь этому клубу, поэтому мы решили, что лучше не уезжать сейчас», – заявил Мек.

Отметим, что на счету Мека пока только 2 матча за первую команду «Гремио».