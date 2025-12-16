Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  ВИДЕО. Челси пропустил в Кубке, но Педру Нету вывел синих вперед
Англия
16 декабря 2025, 23:43 | Обновлено 16 декабря 2025, 23:44
ВИДЕО. Челси пропустил в Кубке, но Педру Нету вывел синих вперед

На 75-й минуте Давид Тернбулл забил для Кардифф Сити, Челси ответил на 82-й

ВИДЕО. Челси пропустил в Кубке, но Педру Нету вывел синих вперед
Getty Images/Global Images Ukraine

16 декабря в 22:00 состоится поединок 1/4 финала Кубка английской лиги.

Кардифф Сити принимает Челси на стадионе Кардифф Сити в столице Уэльса

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 75-й минуте Давид Тернбулл забил гол для Кардифф Сити, сравняв счет (1:2)

На 82-й минуте Педру Нету вывел синих вперед (2:1)

ГОЛ! 1:1. Давид Тернбулл, 75 мин

ГОЛ! 1:2. Педру Нету, 82 мин

