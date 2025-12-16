Англия16 декабря 2025, 23:43 | Обновлено 16 декабря 2025, 23:44
39
0
ВИДЕО. Челси пропустил в Кубке, но Педру Нету вывел синих вперед
На 75-й минуте Давид Тернбулл забил для Кардифф Сити, Челси ответил на 82-й
16 декабря в 22:00 состоится поединок 1/4 финала Кубка английской лиги.
Кардифф Сити принимает Челси на стадионе Кардифф Сити в столице Уэльса
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 75-й минуте Давид Тернбулл забил гол для Кардифф Сити, сравняв счет (1:2)
На 82-й минуте Педру Нету вывел синих вперед (2:1)
ГОЛ! 1:1. Давид Тернбулл, 75 мин
ГОЛ! 1:2. Педру Нету, 82 мин
